В Латвии дом популярной украинской блогерши закидали коктейлями Молотова ​

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5 декабря 2022, 19:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной скандал случился в Латвии - дом популярной украинской блогерши Софии Стужук закидали коктейлями Молотова. Украинка не ожидала такого приема. Не все латвийцы, как оказалось, рады украинцам, даже известным.

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София Стужук решила обосноваться в Латвии и надеялась, что ее примут радостно. Но увы. Ночью неизвестный метнул в дом украинки коктейли Молотова. По счастливой случайности девушка не спала и, конечно, заметила огонь, вызвала моментально полицию.

София Стужук перебралась в Латвию с тремя детьми и сейчас ожидает четвертого. В Латвии украинка подвергалась травле за то, что раскритиковала подрыв Крымского моста. А совсем недавно неизвестные опубликовали домашней адрес Стужук в Латвии с призывом - "фас".

Мнения латвийцев разделились - одни считают, что правильно поступили злоумышленники, потому как не стоило ей покидать Украину, другие высказались в поддержку блогерши.

В любом случае, многих латвийцев напрягает тот факт, что в стране появились украинцы - слишком большие финансы уходят на их содержание, и при этом, есть претензии - почему мало выделяют денег, почему большие налоги, где заработная плата с "нулями"?

Принимающей стороне начинают надоедать подобные претензии.

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