Правительство Латвии выделит 2,4 миллиона евро на лечение украинских беженцев

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5 декабря 2022, 23:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Новое правительство Латвии решило выделить 2,4 миллиона евро на лечение украинских беженцев. Деньги пойдут из резервных фондов.

Правительство Латвии планирует, что национальная служба здравоохранения выделит 2,25 миллионов евро для покрытия расходов, связанных с оказанием медицинских услуг гражданам Украины, понесенных с 1 июня по 30 сентября нынешнего года.

В свою очередь, службе неотложной медицинской помощи Латвии будет выделено 155 352 евро на покрытие расходов, понесенных в период с 1 июля по 31 октября текущего года.

Возникает вопрос, а какие услуги скорой помощи были оказаны украинцам в указанный период? Конкретного ответа, увы, нет! Куда уходит бюджет Латвии?