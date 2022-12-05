Привластные либералы России с трепетом выполняют ультиматум Ходорковского

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5 декабря 2022, 13:40

wikipedia.org

Когда-то на вопрос школьников Тель-Авива о главном уроке Холокоста одна из переживших его ответила универсальной мудростью: «Если кто-то где-то когда-то обещает Вас убить – поверьте ему. Не смейтесь над ним, не возражайте, не демонстрируйте его беспомощность – просто поверьте».

Не мудрено, что обещание Ходорковского «вешать на фонарях» сторонников России в разворачивающемся глобальном конфликте вызывает весьма внятную реакцию как минимум у представителей либеральной властной тусовки.

С началом специальной военной операции он в ярком стиле «базара по понятиям» 90-х обратился к своим бывшим «коллегам» - Грефу, Кудрину, Авену, Фридману, Чубайсу и Абрамовичу - с требованием определиться с личной позицией и прямой угрозой счесть своими врагами тех, кто посмеет не предать Россию.

И надо отдать ему должное: адресаты его обращения, вне зависимости от богатств и занимаемого положения, как зайки, хотя и не сразу и по-разному, но беспрекословно подчинились этому требованию (единственным исключением пока остается Греф, хотя и он, по утверждениям некоторых телеграм-каналов, написал заявление об уходе по собственному желанию еще в марте). Авен с Фридманом открыто профинансировали фашистскую Украину, Абрамович взялся за организацию катастрофических для России «переговоров», а затем демонстративно ухаживал за освобожденными им из русского плена нацистскими убийцами, Чубайс столь же демонстративно уехал из страны, и даже «друг президента» Кудрин, к которому Ходорковский отдельно выразил готовность проявить снисхождение и не убивать его, по зрелому размышлению ушел с госслужбы. (Кстати, скажем, Сечину Ходорковский, в отличие от Кудрина, не готов делать послабления, - что почти исчерпывающе характеризует и Кудрина, и Сечина.)

Возможно, реакция отечественных либералов вызвана тем, что они слишком хорошо помнят: угрозы эти исходят из уст подлинного профессионала либеральных ценностей, организация которым убийств многократно доказана судами и раскрыта во всех деталях.

И это не только тамбовский бандит Горин, который вздумал шантажировать близких Ходорковского документальными свидетельствами его преступлений (тела его и его жены так и не удалось найти, и лишь следы мозгов были обнаружены на стенах загородного дома).

И не только мэр Нефтеюганска Петухов, осмелившийся предложить заплатить налоги и убитый после объявления 150 тыс.долл. вознаграждения за его жизнь в лучших традициях американской мафии – в день рождения Ходорковского.

И даже не только покушения на бизнесмена Евгения Рыбина, вздумавшего обратиться в суд за компенсацией нанесенного ущерба.

Это и убийство хозяйки московского магазина «Чай» Валентины Корневой, случайно оказавшейся собственником помещений, которые понравились банку МЕНАТЕП, и неудачное покушение (на взрывниках сэкономили и наняли насильника) на бывшего советника Ходорковского по общественным связям Ольгу Костину, которое суд квалифицировал как мелкое хулиганство, после чего сама Костина подверглась системной травле.

Помнит московский бомонд и встречу Ходорковского на одном из приемов с пожилой светской дамой, которая рассказала ему, как его люди взрывали ее квартиру, которую она не хотела продавать, и она чудом выжила, - а тот с видимым сожалением разводил руками: мол, чего не случается в жизни либерала, и даже ожившие мертвецы.

Сегодня структуры Ходорковского заняты финансированием системной русофобии, щедро оплачивая разрабатывающие антироссийскую стратегию западные аналитические центры. Ведь для того, чтобы вернуться к любимому делу, надо сначала уничтожить Россию.

Так, доклад «Атлантического совета» при НАТО о том, как сменить власть в России, ослабить ее и превратить в сателлита Запада (включая рекомендации о создании ударного военного кулака, прямо грозящего Санкт-Петербургу, и военной накачки Украины) и вовсе предваряется трогательной благодарностью фонду Ходорковского за щедрую поддержку еще в 2020 году, сделавшей этот доклад возможным.

Финансируются и различные структуры либеральной оппозиции внутри России, - причем в силу беззубости российской правовой системы закрытие государством одних структур сопровождается открытием следующих.

Но главная надежда жаждущих уничтожения нашей Родины – не все более клоунская либеральная оппозиция, глубоко презираемая даже ее вынужденными финансистами, а либеральная когорта в действующей российской власти, все эти высокопоставленные чиновники, с замиранием сердца ждущие, не назовет ли их Ходорковский в своем следующем выступлении, не потребует ли он от них публично «определиться» - или не даст ли он им какие-либо команды непублично.

Ведь он, похоже, получил от своих западных хозяев лицензию на новые преступления, - не случайно еще несколько лет назад адвокат Ходорковского Реми Фарелл заявил в суде, что бюро по расследованию мошенничества ирландской полиции, подозревающее его в отмывании денег, действовало «по указке российского режима», - как, вероятно, и «Нью-Йорк Таймс», назвавшая его в дни его могущества «самым коррумпированным человеком самой коррумпированной страны».