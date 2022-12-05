Миллионы россиян выругались матом в ответ на события 2022 года: резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

5 декабря 2022, 11:22 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Россияне массово выругались в интернете.



Под занавес 2022 года итоги подводят не только политики и представители органов власти. Эксперты выяснили, как часто и на фоне каких событий в этом году матерились в социальных сетях россияне. Исследование по заказу РБК провело агентство «Социальные сети». Оказалось, что с 1 февраля по 24 ноября 2022 года нашими соотечественниками было опубликовано почти 67,4 млн постов, содержащих нецензурную лексику.



Понятно, что для столь массовых ругательств необходимы особо веские поводы. Выяснилось, что самым главным из них стал старт специальной военной операции армии России на Украине. В этот день (24 февраля) россияне опубликовали в соцсетях 375 тысяч сообщений с использованием нецензурных слов. При этом соотношение одобрительных матерных выражений и негативных остается неизвестным, а ведь мы знаем, что одним и тем же нецензурным словом россиянин может выразить всю палитру эмоций: от гнева до восхищения.



Второе место по уровню употребления мата среди россиян занял день принятия четвёртого пакета санкций Евросоюза (12 марта) – 280 тысяч сообщений.



Интересно, что в ТОП-3 не попало объявление о частичной мобилизации. Третью строчку «ненормативного» рейтинга заняло известие о смерти Владимира Вольфовича Жириновского (6 апреля) – 270 тысяч сообщений.





С недовольными россиянами будут бороться с помощью «Шершня».



На прошлой неделе фонд «Общественное мнение» поделился результатами нового опроса. Социологи выяснили, насколько у россиян велики протестные настроения.



Оказалось, что 76% респондентов не собираются выходить на акции протеста или митинги, если они состоятся в ближайшее время. При этом 19% опрошенных социологами людей придерживаются обратной позиции. Получается, что к выходу на акции протеста готов каждый пятый взрослый россиянин.



Тем временем стало известно, что в 2023 году в России начнётся серийное производство гексакоптера «Шершень». По информации ТАСС, новейший дрон предназначен для разгона несанкционированных массовых акций при помощи ультразвука и инфразвука. Он разработан специалистами Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) имени М. А. Карцева.



Сообщается, что применение инфразвука приводит к тошноте и головокружению. Люди испытывают дискомфорт и вынуждены покинуть своё местоположение. Счастливым обладателям телевизоров, находящимся у себя дома на диванах, конечно же, при этом ничего не угрожает.





Членам «Совета отцов» из Хабаровска пришлось покупать книги про гомосексуалистов.



Закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России был утвержден Советом Федерации 30 ноября, но президент РФ Владимир Путин пока его ещё не подписал. Тем временем с гей-пропагандой в нашей стране уже развернулась масштабная борьба.



В Хабаровск поступила в продажу книга, которая описывает не совсем стандартные отношения между лицами мужского пола. Бороться с её тиражом вызвались представители организации «Совет отцов».



Мужчины выяснили, что для уничтожения ЛГБТ-книг, их сначала нужно купить. Сколько денег они на это потратили, остаётся неизвестно.



«Вот она, мужики, гомосятская литература, прямо конкретная гомосятина... Вот она, дрянь эта поганая, чтобы не было этого… Вместо того, чтобы на благотворительность деньги дать, приходится их выкупать, чтобы не попортить детям психику», – заявляют активисты в видеоролике, появившемся в Telegram.



Мужчинам пришлось рвать книги руками, после чего обрывки бумаги были отправлены на переработку. Один из активистов заявил, что они и в дальнейшем намерены бороться с гей-пропагандой точно таким же образом.



