Сегодня - День волонтёра в России

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5 декабря 2022, 10:08 Татьяна САВКИНА

Он установлен в 2017 году указом президента, датой проведения выбран Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, который отмечается по решению Генассамблеи ООН 5 декабря.

Волонтерское движение в России имеет давнюю историю, с периода Древней Руси. Общинный характер жизни и труда, единая вера способствовали взаимопомощи. Фраза «всем миром» означала готовность оказания посильной помощи и участия, как в судьбе отдельных граждан, так и при решении важных социальных задач.

В XVIII веке появились многочисленные благотворительные заведения, которые заложили фундамент российской системы социальной опеки. Первое официальное упоминание о волонтерской деятельности относится к 1894 году - по предложению профессора Владимира Гирье были учреждены городские попечительства о бедных, которые собирали добровольные пожертвования и в которых работали волонтеры.

Вскоре понятие «доброволец» в России стало синонимом проявления высшего чувства патриотизма, когда граждане отправлялись на фронт, не дожидаясь призыва на службу.

Советский период дал настоящий толчок развитию добровольческого движения. Многие «стройки века», от которых зависело благополучие и развитие государства, возводились при самом непосредственном участии добровольцев. Их ориентирами были вера в справедливость, чувство долга перед Родиной, ответственность за судьбу страны и её будущее.

Современное понятие волонтерства в России начало формироваться в 1990-е годы, с появлением различных некоммерческих, общественных и благотворительных организаций.

Добровольческое или, как его сегодня называют, волонтёрское движение, основано на добровольном безвозмездном участии граждан в реализации социально значимых проектов. Движение охватывает различные стороны общественной жизни, является одной из важных составляющих гражданского общества.

В последнее время волонтерство в России активно развивается. Принят федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Среди наиболее популярных сфер добровольчества - помощь тяжелобольным детям и взрослым, детям-сиротам, людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь пожилым людям, пенсионерам и организация досуга детей.

Знаковыми этапами, которые способствовали развитию волонтерского движения, стали прошедшие Олимпиада и Паралимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу.