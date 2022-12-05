5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

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5 декабря 2022, 08:47 Татьяна САВКИНА

Сегодня отмечается День воинской славы России - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

Битва под Москвой считается одним из самых важных событий Великой Отечественной войны. Гитлер рассматривал взятие Москвы, столицы СССР, как одну из главных военных и политических целей операции «Барбаросса». Битва за Москву условно может быть разделена на два этапа. Первый оборонительный этап длился с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, второй, наступательный - с 5 декабря по 20 апреля 1942 года.

По плану немцев, тремя ударами танковых группировок должны были быть окружены и уничтожены войска Западного, Брянского и Резервного фронтов. После этого сильными подвижными ударами немцы планировали подойти к Москве с юга и с севера и одновременно захватить столицу.

Немецкая группа армий Центр к 1 октября 1941 года насчитывала 1,8 миллиона человек, более 14 тысяч минометов и орудий, 1 490 самолетов, 1 700 танков. Противостояли силам врага войска трех советских фронтов, в составе 1,25 миллионов человек, 7 600 минометов и орудий, 677 самолетов, 990 танков.

Свое генеральное наступление немецко-фашистские войска начали на брянском направлении 30 сентября и на вяземском направлении 2 октября. Мощными ударами противнику удалось прорвать нашу оборону, окружив в районе Вязьмы большие силы Красной Армии.

На защиту столицы, кроме регулярной армии, встали рядовые жители Москвы. В истории навечно останутся подвиги московского ополчения, труд женщин и подростков, возводивших оборонительные линии на подступах к городу. Моральный дух защитников столицы в те дни сплотил военный парад, который прошел 7 ноября на Красной площади.

Героические усилия смогли остановить продвижение противника, но несмотря на то, что силы врага были значительно подорваны, существовал риск продолжения немецкого наступления.

5 декабря 1941 года советские войска начали контрнаступление ударами Калининского фронта, на следующий день - Юго-Западного и Западного фронтов. Нашим войскам удалось нанести серьезное поражение отборным соединениям противника. В результате контрнаступления было разгромлено 38 вражеских дивизий, в том числе 11 танковых и 4 моторизованных, было уничтожено и взято в плен 1,5 миллиона человек.

В Московской битве значительные потери понесли советские войска. Безвозвратные потери составили 936 644 человека, раненых - 898 689 человек. Битва под Москвой была отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских людей. За доблесть и мужество, проявленные в боях, 40 частям и соединениям было присвоено звание гвардейских, 36 тысяч воинов награждены орденами и медалями, 187 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы» награждено более 1 млн. человек (около 381 тысячи военнослужащих и 639 тысяч гражданских лиц).

Контрнаступление советских войск закончилось только в начале 1942 года. Враг был отброшен от стен Москвы на 100-250 километров.

Эта победа Красной Армии стала решающим военным событием начала Великой Отечественной войны, а также первым крупным поражением немецко-фашистских войск.

Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия. Произошел психологический перелом среди солдат и гражданского населения: укрепилась вера в победу, разрушился миф о непобедимости немецкой армии.

Московская битва имела большое международное значение - она способствовала укреплению антигитлеровской коалиции, заставила правительства Японии и Турции воздержаться от вступления в войну на стороне Германии.

Сегодня дата 5 декабря – ещё один повод вспомнить героев той войны.