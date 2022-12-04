Эпидемиолог Зверев заявил, что исключает возможность появления нового штамма вируса при контакте лихорадки Эбола с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2022, 20:18 Источник: Вечерняя Москва

Arne Dedert / http://www.globallookpress.com

Возможность возникновения новых мутаций вируса в случае контакта геморрагической лихорадки Эбола и коронавирусной инфекции исключена, так как это два «абсолютно» разных заболевания. Об этом во время беседы с газетой «Вечерняя Москва» сообщил эпидемиолог Виталий Зверев.

Комментируя новость о требовании Роспотребнадзора к авиакомпаниям об усилении санитарно-карантинного контроля на бортах самолетов по причине вспышки лихорадки Эбола в Уганде, эксперт отметил, что российские ученые с момента возникновения вируса начали разработку вакцины.

По словам Зверева, в научно-техническом центре «Гектор» специалисты активно изучают болезнь и уже имеется вакцина, способная остановить распространение вируса в случае «проникновения Эболы в Россию».