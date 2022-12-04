В Латвии продолжается снос советских памятников

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4 декабря 2022, 19:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Флаги Латвии, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Руководство Латвии решило перевыполнить план по сносу советских памятников - вместо намеченных 69 латвийские "стахановцы" снесли 150. Но и этого оказалось мало - националисты желают расправы над памятником Александра Сергеевича Пушкина, потому что он "враг" Латвии.

Мне всегда казалось, что в Латвии живут культурные люди - с большим удовольствием посещают спектакли, концерты, фестивали... Вполне можно назвать Ригу культурным центром Прибалтики.

Но я не учла историческую ненависть ко всему русскому... Спецоперация обнажила истинное лицо националов Латвии - какая уж тут культура!

Чем же Александр Сергеевич не угодил националистам?

Оказалось, что великий русский поэт - "последний оставшийся символ русского империализма"...

До какого маразма могут дойти латышские националисты? Сложно сказать, как работает извращенный ненавистью мозг...

Вот что говорят латышские активисты, которые собирают подписи о сносе памятника Пушкину: "Территория будет освобождена от наследия русского империализма - тогда посольство России не будет иметь возможность продолжать использовать этот памятник для распространения своего нарратива и поддержки русского империализма".

Интересно, как же посольство РФ в Латвии "использовало" памятник поэту для распространения своего нарратива? Живя в Латвии я этого не замечала! Как? На этот вопрос ни политики, ни активисты ничего вразумительного ответить не смогли!

Впрочем, им и не нужно обоснование чтобы снести - ненависть накрыла националистов и вседозволенность!

Посольство России в Латвии предложило латышским активистам заодно снести памятники выдающимся латвийцам, которые учились, жили во времена Российской империи в Москве, Санкт-Петербурге - например, поэт Янис Райнис, композитор Янис Витолс, первый президент ЛР Янис Чаксте, художник Янис Розенталс...

Я совсем не удивлюсь, если предложение посольства России окажется пророческим - уже сегодня бездарные и мало образованные представители Нацблока считают, что поэт, дипломат Янис Райнис, который развил латышский язык своими переводами Гете, Шекспира, Ибсена, как оказалось, является "врагом" Латвии, потому что желал, чтобы все национальности в стране жили мирно, имели право получить образование на своем родном языке, не забывали традиции, обычаи родины! Да, он для националистов враг!

Буквально вчера, меня моя подруга, живущая в Москве спросила: "Так получили же независимость ваши латыши! Более 30 лет обратно. Ну так пользуйтесь этим, живите спокойно, почему им неймется? Почему это тявканье на всю Европу продолжается. Кому нужна эта Латвия? Что есть эта Латвия? Пока мы решаем другие вопросы, терпим, но достал уже этот фашизм!"

Я задумалась, а действительно, почему не живут спокойно - дня не проходит, чтобы не тявкнули на Россию и не "соорудили" пакость! Поняла! Комплексы, несостоятельность и ненависть - есть тормоз для спокойной жизни! Посудите сами, все производство, которое было в период СССР - уничтожено! Нового, кроме мелких предприятий, которые закрываются, увы, нет ничего... Только за этот год из 1,5 миллионов человек, проживающих в стране, уехало 760 тысяч! Закрываются больницы, школы, цены на необходимые продукты питания просто зашкаливают, плановое обследование, операции многие дождаться не могут... За 30 лет практически вся Латвия распродана немцам, эстонцам, норвежцам, россиянам, шведам... Но главное - все ключевые посты, например, премьер-министр, президент, глава национальной компании, службы безопасности занимают иностранцы! Как такое может быть? Вот она причина ненависти - все разрушили прежнее, а нового не сумели создать...

А Россия создает! Возводит города, строит жилье, изобретает лекарства от рака, вирусов, снимает кино и т.д. Это не дает покоя националистам - не поставить Россию на колени! Живет и здравствует матушка Россия! Не кланяется иноземцам, а созидает!

Мне очень печально, что Латвия - страна в которой я родилась, увы, потеряла свое "лицо", свою индивидуальность, а осталась только ненависть и разруха... Страшно это, господа!