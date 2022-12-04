Бывший посол ЛНР в Москве Мирошник заявил, что более половины жителей города Кременная эвакуировались из-за обстрелов ВСУ

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4 декабря 2022, 17:10 Источник: ТАСС

Родион Мирошник. Фото: Alexander Rekun/globallook.com

Более половины жителей Кременной покинули город из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ и проблем с жизнеобеспечением населенного пункта. Об этом сообщил в беседе с ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По его словам, город, который находится на расстоянии не более 7 км от линии фронта, круглосуточно подвергается обстрелам. Из коммунальных услуг в Кременной есть только газ - он подается относительно стабильно.

«Электроэнергия в большинстве домов Кременной за последний месяц была всего несколько дней. Из-за этого воспользоваться газом для обогрева не у всех выходит», - рассказал Мирошник.

В городе также наблюдается проблемы с социальными выплатами, поскольку из-за нестабильного интернета и электроснабжения не работают банки. Администрация города вследствие этих же проблем работает в сокращенном составе и по усеченному графику.