Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Из-за политической ситуации в самолётах временно не будет музыки и кинофильмов​

, 20:16 , Журналист Источник: sostav.ru

Из-за политической ситуации в самолётах временно не будет музыки и кинофильмов​

В Telegram-канале «Аэрофлота» сообщают, что в самолётах компании временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений «из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги». В самой организации думают над решением вопроса, и обещают всё наладить к Новому году.

До того момента, когда авиакомпания представит отечественный аналог систем стриминга, пассажирам предлагается «устроить декабрьский диджитал-детокс на время полёта». А именно рекомендуется – почитать книжки, помедитировать, выспаться, написать что-нибудь, составить планы на следующий год или оставить отзыв о полёте в бортовом журнале. Иными словами, во время полёта будет настоящее раздолье для любителей медитаций, спокойствия и конечно же крепкого сна.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей