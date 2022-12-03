Как в Латвии избавляются от русского языка

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3 декабря 2022, 16:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии националы разработали через социальные сети целую систему, как избавиться от русского языка в стране... В ход идет многое...

Например, есть в Латвии такая поэтесса Лиана Ланга. Насчет ее творчества ничего не скажу, потому как его не знаю, не попадались мне стихи активной дамы. А вот прославилась она тем, что громче всех кричит и критикует русский язык, и выступает за его ликвидацию в Латвии.

Как это происходит?

Поэтесса окучила многие латвийские сайты предприятий, порталы... Допустим, она видит, что информация опубликована на русском языке... И предводитель Ланга с компанией сподвижников начинает травить эту организацию: пишут в СМИ, в социальные сети, требуют "изгнать" русскую версию. Все это делается в агрессивной форме - обвиняют организацию в предательстве, даже измене родине. Иными словами, идет давление, шантаж. Соратников у поэтессы достаточно - травля идет хорошая.

Каковы результаты подобных действий?

Они есть! Благодаря такому поведению дамы многие порталы, где была информация на русском были закрыты.

А, что же официальные органы Латвии?

Они, конечно, молчат! Видимо, считают, что подобные действия - благо! И совершенно неважно, что в стране происходит разжигание межнациональной розни - синдром вседозволенности и ненависти царит в небольшой стране. Впрочем, это уже не новость!