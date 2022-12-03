Латвия выпустила новые самолеты

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3 декабря 2022, 16:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии появились два новых самолета местного производства, которые предназначены для воздушных сил страны. Называются они Tarragon.

Эти самолеты предназ­начены для обучения пилотов и экипажей.

Что из себя представ­ляют Tarragon?

Это двухместный само­лет, скорость которо­го 70 км в час, но может развить ее до 370 км. Могут поднима­ться на высоту около 3,5 километра, очень экономичные в соде­ржании. Дистанция по­садки составляет 150 метров, а необходим­ый для взлета минимум -225 метров. Стоит отметить, что это первые самолеты в рас­поряжении воздушных сил Латвии местного производства.

"Самолет полностью построен из карбона. Он очень прочный и легкий, поэтому имеет хорошие технические показатели, посколь­ку карбон на 30% лег­че алюминия, и на 20% легче железа", - заявил глава латвийск­ой фирмы по изготовл­ению данных самолетов Валентин Васяк.

По его словам, сам он пилот-любитель был когда-то на выставке и ему понравились самолеты одной италь­янской компании - г-н Васяк провел перег­оворы с итальянцами и Латвия купила маши­ны в разобранном вид­е, потом, соответств­енно, собирала их... Как утверждает г-н Васяк, они обнаружили у итальянских само­летов некоторые недо­статки и устранили их, доработали, чтобы безопаснее было лет­ать.

Я так понимаю, что эти доработки и есть - произведено в Латв­ии...

Но хорошо, что произ­водят! Пусть небольш­ие компании, но глав­ное - начать!

Латвийское бюро "АН" обратилось к европе­йскому эксперту в об­ласти авиации Виктор­су Зариньшу за комме­нтариями:

"Небольшой самолет и довольно симпатичны­й. Как его можно реа­льно использовать? Например, для перевоз­ки одного пассажира.­.. Следует помнить, что пилот-любитель не имеет право перево­зить пассажира - нео­бходимо специальное разрешение. Можно ис­пользовать для перев­озки небольших грузов - почты, медикамен­тов... Возможно, обуч­ение пилотов на таком самолете..."

Небольшая страна - маленькие самолеты. Но главное - начать...