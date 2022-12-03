Латвия выпустила новые самолеты

В Латвии появились два новых самолета местного производства, которые предназначены для воздушных сил страны. Называются они Tarragon.
Эти самолеты предназначены для обучения пилотов и экипажей.
Что из себя представляют Tarragon?
Это двухместный самолет, скорость которого 70 км в час, но может развить ее до 370 км. Могут подниматься на высоту около 3,5 километра, очень экономичные в содержании. Дистанция посадки составляет 150 метров, а необходимый для взлета минимум -225 метров. Стоит отметить, что это первые самолеты в распоряжении воздушных сил Латвии местного производства.
"Самолет полностью построен из карбона. Он очень прочный и легкий, поэтому имеет хорошие технические показатели, поскольку карбон на 30% легче алюминия, и на 20% легче железа", - заявил глава латвийской фирмы по изготовлению данных самолетов Валентин Васяк.
По его словам, сам он пилот-любитель был когда-то на выставке и ему понравились самолеты одной итальянской компании - г-н Васяк провел переговоры с итальянцами и Латвия купила машины в разобранном виде, потом, соответственно, собирала их... Как утверждает г-н Васяк, они обнаружили у итальянских самолетов некоторые недостатки и устранили их, доработали, чтобы безопаснее было летать.
Я так понимаю, что эти доработки и есть - произведено в Латвии...
Но хорошо, что производят! Пусть небольшие компании, но главное - начать!
Латвийское бюро "АН" обратилось к европейскому эксперту в области авиации Викторсу Зариньшу за комментариями:
"Небольшой самолет и довольно симпатичный. Как его можно реально использовать? Например, для перевозки одного пассажира... Следует помнить, что пилот-любитель не имеет право перевозить пассажира - необходимо специальное разрешение. Можно использовать для перевозки небольших грузов - почты, медикаментов... Возможно, обучение пилотов на таком самолете..."
Небольшая страна - маленькие самолеты. Но главное - начать...