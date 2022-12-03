Латвия недовольна оппозиционными российскими СМИ

Видимо, совсем скоро Латвия "погонит" из страны оппозиционных российских журналистов - не пришлись ко двору. Первый в очереди телеканал "Дождь",* за который взялись не только политики Латвии, но и служба безопасности страны.
Чем же так не угодил телеканал латвийским чиновникам?
Я так понимаю, что своим "языком", вернее, своей лояльностью к российской армии...
Напомним, что телеканал "Дождь"*0прекратил свое вещание в РФ и с успехом, как казалось, был принят латвийскими властями, но не все так просто...
Латвийские чиновники решили, что телеканал "Дождь"* будет "поливать" страну, политику России, но на деле вышло иначе - намедни, например, в одном сюжете журналисты упомянули, что "Крым - часть России", а российскую армию назвали нашей, да еще и призывали помочь ей - "Отправляйте нам сообщения или пишите нам в телеграмм-бот, мы надеемся, что многим военнослужащим смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте"...
Совершенно понятно, что такие высказывания не понравились латвийским чиновникам, и канал был оштрафован на 10 000 евро. Соответственно, начался "анализ" работы телеканала в Латвии.
Если честно, то меня это совсем не удивляет - латвийские чиновники-политики очень пристально следят за оппозиционными российскими журналистами, особенно за теми, кто нынче работает в Латвии, и каждое их слово будет анализироваться - мышь не проскочит!
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Одним из первых, конечно, высказался министр обороны Латвии Артис Пабрикс: "Чаша переполнена! Коллектив "Дождя"* должен вернуться в Россию, а сотрудников следует лишить вида на жительство!"
Следом за министром обороны Латвии "слово взяли" и другие ответственные лица, например, председатель комиссии Сейма по правам человека Дидзис Шмитс: "Считаю, что Латвия не должна принимать российские СМИ. Если российские СМИ выступают против режима Кремля, то это не означает, что они дружественные нам".
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич моментально обсудил ситуацию со службой безопасности страны и началась проверка деятельности телеканала "Дождь"* на территории Латвии.
Служба государственной безопасности рьяно взялась за дело и вынесла "вердикт" - "Поскольку эти медиакомпании и журналисты долгое время работали в России, нельзя исключать связи отдельных СМИ или их представителей с российскими спецслужбами. Существует также возможность повышения интереса российских спецслужб к деятельности зарубежных СМИ в Латвии. Деятельность российских СМИ в Латвии связана с риском для безопасности информационного пространства Латвии".
"Перевожу" на понятный язык - в Латвии укоренилась четкая политика - латвийцы не должны знать, что на самом деле происходит на Украине, не должны слышать и видеть, о чем говорят российские журналисты, политики, общественные деятели, политологи. Латышские СМИ сами преподносят информацию... А она такая - "Россия отступает", "в РФ наступил голод", "Россия никогда и нигде не побеждала", "Украина уже победила"... Я говорю совершенно серьезно! И это самые безобидные высказывания!
Я очень хорошо помню один разговор с ответственным латвийским товарищем, который заявил - "Украина показала всему миру, как отстаивать свои интересы. Америка сказала, что сделает все, чтобы Россия десять лет о военных действиях и не помышляла!"
Фраза насчет США была сказана с гордостью и даже палец ответственного чиновника сам собой "тянулся" к потолку...
Если честно, то я обомлела - вроде, государственный товарищ и должен знать истинное положение вещей, но чтобы так убедить себя и поверить - не ожидала! Помню, что ответила: "То, что сказала Америка - не последняя инстанция. Вы считаете, что такое сильное государство, как Россия, будет внимать Америке? Стране, которая вторглась в Ирак, бежала из Афганистана, да люди еще не забыли, кто бомбил Белград. Страна, которая разрешает у себя такие организации с нацистским уклоном, как "Перконкруст"... Кто должен слушать их? Кто? Страна, которая борется с нацизмом? Страна, которая в очередной раз освобождает от фашистов мир?"
Тогда латвийский товарищ мне ответил: "Вы не понимаете, что есть Россия".
Вот я как раз понимаю, что такое Россия! Я - русская! И для меня Россия - душа, корни, мои родные, мой папа-сибиряк... И иначе не будет!
Латышский товарищ удивленно посмотрел на меня, а потом казал: "Вы смелая. Уважаю".
Но вернемся к телеканалу "Дождь".* Что им грозит в Латвии?
Несмотря на комментариЙ-оправдание главного редактора телеканала Тихона Дзядко о том, что "мы не занимаемся оказанием помощи российской армии, а прозвучавшая фраза была немедленно удалена из повторов и из записей эфира - мы извиняемся перед зрителями", "взад" ничего не отмотаешь, как пленку... По законам ЛР любое позитивное отношение к российской армии и ее поддержка попадает под статью 77.2 Уголовного кодекса страны. А это означает, что телеканал "Дождь"* лишат лицензии, а журналистов могут выслать из страны...
Телеканал "Дождь"- признан иностранным агентом, в России