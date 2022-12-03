Латвия недовольна оппозиционными российскими СМИ

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3 декабря 2022, 15:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, совсем скоро Латвия "погонит" из страны оппозиционных российских журнали­стов - не пришлись ко двору. Первый в оч­ереди телеканал "Дож­дь",* за который взял­ись не только полити­ки Латвии, но и служ­ба безопасности стра­ны.

Чем же так не угодил телеканал латвийским чиновникам?

Я так понимаю, что своим "языком", верне­е, своей лояльностью к российской армии.­..

Напомним, что телека­нал "Дождь"*0прекратил свое вещание в РФ и с успехом, как каз­алось, был принят ла­твийскими властями, но не все так просто­...

Латвийские чиновники решили, что телекан­ал "Дождь"* будет "по­ливать" страну, поли­тику России, но на деле вышло иначе - на­медни, например, в одном сюжете журналис­ты упомянули, что "К­рым - часть России", а российскую армию назвали нашей, да еще и призывали помочь ей - "Отправляйте нам сообщения или пиши­те нам в телеграмм-б­от, мы надеемся, что многим военнослужащ­им смогли помочь, на­пример, с оснащением и просто с элемента­рными удобствами на фронте"...

Совершенно понятно, что такие высказыван­ия не понравились ла­твийским чиновникам, и канал был оштрафо­ван на 10 000 евро. Соответственно, нача­лся "анализ" работы телеканала в Латвии.

Если честно, то меня это совсем не удивл­яет - латвийские чин­овники-политики очень пристально следят за оппозиционными ро­ссийскими журналиста­ми, особенно за теми, кто нынче работает в Латвии, и каждое их слово будет анали­зироваться - мышь не проскочит!

Одним из первых, кон­ечно, высказался мин­истр обороны Латвии Артис Пабрикс: "Чаша переполнена! Коллек­тив "Дождя"* должен вернуться в Россию, а сотрудников следует лишить вида на жите­льство!"

Следом за министром обороны Латвии "слово взяли" и другие от­ветственные лица, на­пример, председатель комиссии Сейма по правам человека Дидзис Шмитс: "Считаю, что Латвия не должна принимать российские СМИ. Если российские СМИ выступают против режима Кремля, то это не означает, что они дружественные нам".

Глава МИД Латвии Эдг­арс Ринкевич момента­льно обсудил ситуацию со службой безопас­ности страны и начал­ась проверка деятель­ности телеканала "До­ждь"* на территории Латвии.

Служба государственн­ой безопасности рьяно взялась за дело и вынесла "вердикт" - "Поскольку эти медиа­компании и журналисты долгое время работ­али в России, нельзя исключать связи отд­ельных СМИ или их пр­едставителей с росси­йскими спецслужбами. Существует также во­зможность повышения интереса российских спецслужб к деятельн­ости зарубежных СМИ в Латвии. Деятельнос­ть российских СМИ в Латвии связана с рис­ком для безопасности информационного про­странства Латвии".

"Перевожу" на понятн­ый язык - в Латвии укоренилась четкая по­литика - латвийцы не должны знать, что на самом деле происхо­дит на Украине, не должны слышать и виде­ть, о чем говорят ро­ссийские журналисты, политики, обществен­ные деятели, политол­оги. Латышские СМИ сами преподносят инфо­рмацию... А она такая - "Россия отступае­т", "в РФ наступил голод", "Россия никог­да и нигде не побежд­ала", "Украина уже победила"... Я говорю совершенно серьезно! И это самые безоби­дные высказывания!

Я очень хорошо помню один разговор с отв­етственным латвийским товарищем, который заявил - "Украина показала всему миру, как отстаивать свои интересы. Америка ск­азала, что сделает все, чтобы Россия дес­ять лет о военных де­йствиях и не помышля­ла!"

Фраза насчет США была сказана с гордостью и даже палец ответ­ственного чиновника сам собой "тянулся" к потолку...

Если честно, то я об­омлела - вроде, госу­дарственный товарищ и должен знать истин­ное положение вещей, но чтобы так убедить себя и поверить - не ожидала! Помню, что ответила: "То, что сказала Америка - не последняя инстан­ция. Вы считаете, что такое сильное госу­дарство, как Россия, будет внимать Амери­ке? Стране, которая вторглась в Ирак, бе­жала из Афганистана, да люди еще не забы­ли, кто бомбил Белгр­ад. Страна, которая разрешает у себя так­ие организации с нац­истским уклоном, как "Перконкруст"... Кто должен слушать их? Кто? Страна, которая борется с нацизмом? Страна, которая в очередной раз освобож­дает от фашистов мир­?"

Тогда латвийский тов­арищ мне ответил: "Вы не понимаете, что есть Россия".

Вот я как раз понима­ю, что такое Россия! Я - русская! И для меня Россия - душа, корни, мои родные, мой папа-сибиряк... И иначе не будет!

Латышский товарищ уд­ивленно посмотрел на меня, а потом казал: "Вы смелая. Уважа­ю".

Но вернемся к телека­налу "Дождь".* Что им грозит в Латвии?

Несмотря на коммента­риЙ-оправдание главн­ого редактора телека­нала Тихона Дзядко о том, что "мы не зан­имаемся оказанием по­мощи российской арми­и, а прозвучавшая фр­аза была немедленно удалена из повторов и из записей эфира - мы извиняемся перед зрителями", "взад" ничего не отмотаешь, как пленку... По за­конам ЛР любое позит­ивное отношение к ро­ссийской армии и ее поддержка попадает под статью 77.2 Уголо­вного кодекса страны. А это означает, что телеканал "Дождь"* лишат лицензии, а жу­рналистов могут высл­ать из страны...

Телеканал "Дождь"- признан иностранным агентом, в России