Фигурантке дела о мошенничестве с томографами требуют продлить срок ареста

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3 декабря 2022, 11:54 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, в региональном СУ СКР просят продлить срок содержания под стражей фигурантке уголовного дела о хищениях у минздрава Челябинской области Елене Селищевой. Ходатайство следователя уже 6 декабря рассмотрят в Тракторозаводском суде Челябинска. Госпожа Селищева (глава ЗАО «Медсервис-регион») обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (она виновна по ч.4 ст.159, ч.4 ст.33, а также ч.3 ст. 285 УК).

Бывшая предпринимательница находится под стражей с лета. Мера пресечения в этом действует до 8 декабря. Производство в отношении Селищевой объединили с уголовным делом экс-замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Ему инкриминируют статью о злоупотреблении должностными полномочиями. А ещё, в октябре этого года фигурантке СУ СКР предъявило окончательное обвинение, объявив при этом, что предварительное следствие по делу завершено.

Согласно версии обвинения, глава ЗАО «Медсервис-регион» в 2020 году через аффилированные компании участвовала в закупках минздрава Челябинской области на поставку томографов на сумму более 191 млн рублей. Контракты были заключены сразу с несколькими организациями (ООО «Уралмедрезерв» - 47 млн рублей, ООО «Регион-сервис» - 47.5 млн рублей, ООО «Медпроект-Зауралье» - 46.5 млн рублей и 50 млн). На момент закупок цена указанных томографов Optima CT540 при покупке у их московского производителя (ООО «ДжиИ Хэлскеа») составляла 25.98 млн рублей за одну единицу.

По версии органов следствия, Селищева заверила действующего в то время замминистра здравоохранения области в том, что представленные ею компании – это надёжные поставщики медоборудования, и её прибыль не должна превысить 22% от стоимости самих томографов. Иными словами, чиновник был введён в заблуждение и согласился провести аукционы по завышенной стоимости. В результате предпринимательнице удалось похитить 82.55 млн рублей бюджетных средств.