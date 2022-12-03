Сегодня отмечается День атомного ледокольного флота России

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3 декабря 2022, 09:45 Татьяна САВКИНА

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Этот памятный день утвержден в честь значимого исторического события - 3 декабря 1959 года был поднят флаг СССР на первом в мире надводном судне с ядерной силовой установкой - атомном ледоколе «Ленин». Это первенец, «дедушка» атомного ледокольного флота.

Он был спроектирован и построен для обслуживания Северного морского пути, кратчайшего морского пути между Дальним Востоком и европейской частью России, и экспедиционного плавания в Арктике.

Постановление о строительстве атомного ледокола было принято Советом министров СССР 20 ноября 1953 года. Над созданием ледокола трудились лучшие в стране специалисты. В проекте было задействовано 30 научно-исследовательских институтов, 60 конструкторских бюро и более 200 промышленных предприятий. Руководил работами выдающийся ученый-атомщик академик Анатолий Александров.

Ледокол сочетал в себе все передовые на то время советские научные разработки. Главной гордостью корабля стала его ядерная энергетическая установка, это был прорыв в гражданском судостроении. Установка была разработана под руководством конструктора Игоря Африкантова.

Атомоход «Ленин» проработал 30 лет, установив много мировых рекордов. С началом его работы значительно продлилась навигация на Северном морском пути, раньше она ограничивалась коротким летним периодом. Практика показала, что создание атомного ледокольного флота в нашей стране было рентабельным и перспективным.

Сейчас российский атомный ледокольный флот развивается, используя новые достижения российских атомщиков, которые позволят России расширить свое присутствие в Арктике

В Росатомфлоте работают около двух тысяч человек, из которых 1 160 - это моряки. У России есть единственный в мире атомный ледокол-транспорт «Севморпуть». Он предназначен для доставки грузов в лихтерах и контейнерах в отдаленные северные районы и может преодолевать льды толщиной до одного метра. Кроме того, в составе Росатомфлота - пять специальных судов атомного технологического обслуживания, а также плавучий кран и два плавучих дока.

22 ноября в Санкт-Петербурге спустили на воду ледокол «Якутия». Судно строили на Балтийском заводе, который производит универсальные атомные ледоколы проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал»). «Якутия» стала четвертым ледоколом серии, его длина ледокола — более 170 метров, масса — почти 17 тысяч тонн. Высота судна от ватерлинии до грот-мачты после завершения всех работ составит 57 метров (для сравнения - высота памятника «Рабочий и колхозница» в Москве – 58 метров).

В торжественной церемонии спуска «Якутии» на воду по видеосвязи принимал участие президент России Владимир Путин. «Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути» - отметил глава государства.