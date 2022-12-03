«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»

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3 декабря 2022, 09:11 Татьяна САВКИНА

3 декабря в России отмечается памятная дата - День Неизвестного солдата.

В дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, 3 декабря 1966 года, в Александровском саду состоялось торжественное захоронение останков неизвестного солдата, перенесенных с места кровопролитных боев на 41м километре Ленинградского шоссе. Мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» был открыт 8 мая следующего, 1967 года, на могиле Неизвестного солдата зажжен Вечный огонь славы.

С 12 декабря 1997 года у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата стоит постоянный пост почетного караула из состава Президентского полка. В 2009 году памятнику присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

День Неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов. Каждый год работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества продолжается. Специалисты Минобороны России и волонтеры в ходе поисковых экспедиций и изучения архивных документов помогают узнать судьбу всех погибших во время военных действий.

Этот День - дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти людей. Важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память.