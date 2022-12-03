3 декабря - Международный день инвалидов

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2022, 09:04 Татьяна САВКИНА

Этот день сложно назвать праздничным, но значение его огромно, ведь цели, ради которых этот день был провозглашен - полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов в 1992 году.

Инвалидность – это медицинское состояние или серьезно нарушенная функция организма, существенно ограничивающая возможности человека.

В мире более 1 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности, более 100 миллионов инвалидов — дети. И все они сталкиваются с физическими и социально-экономическими барьерами, исключающими их из полномасштабного и равноправного участия в жизни общества.

По данным ООН, инвалиды составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира, у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам, таким, как образование, занятость, здравоохранение и система социальной и правовой поддержки.

Проведение Международного дня направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.

В России, по данным Росстата и Пенсионного фонда, на 1 февраля 2022 года зарегистрировано 10 миллионов 556 тысяч инвалидов, из них почти 729 тысяч – дети. В последнее время отношение к людям с ограниченными возможностями продолжает меняться в лучшую сторону. Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью. Уважение особенностей инвалидов, равенство возможностей, доступность среды, уважение развивающихся способностей детей-инвалидов – этим вопросам уделяется все больше внимания. Огромную роль в этом играют общественные и волонтерские организации.

Во всем мире считается, что отношение к людям с особенностями развития – показатель зрелости общества, его человеческой ответственности.