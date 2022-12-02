Полпред Трутнев: почти 100 спортсменов сформировали отряд добровольцев для участия в спецоперации

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2 декабря 2022, 21:52

Частичная мобилизация, Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

Около 100 добровольцев, представляющих Российский союз боевых искусств (РСБИ), отправятся на спецоперацию. Об этом сообщает полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Сформирован отряд добровольцев, их больше 90 человек», - заявил Трутнев, открывая турнир «Битва чемпионов 14: Школа против школы» в «Лужниках».

По словам полпреда, отряд сформирован из перворазрядников и мастеров спорта. Трутнев выразил добровольцам благодарность и пожелал им вернуться живыми. «Я хочу им поклониться. Я хочу их поблагодарить за то, что они приняли это решение», - сказал он.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении статуса ветерана добровольцам, отправившимся на спецоперацию.