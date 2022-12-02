​ В Латвии появилась ледниковая вода за 115 евро бутылка

И вновь латвийцы впали "в ступор" - в местном магазине появилась ледниковая вода, которая стоит 115 евро за бутылку...
Обычная стеклянная бутылка - 700 мл стоит 115 евро. Оказывается, это ледниковая вода с Северного полюса.
Понятно, что латвийцы просто обомлели:
"Это, что за платиновая вода? Кто ее покупает?"
"Климатический кризис уже наступил?"
"Так стоит бутылка отличного вина! Совсем обезумили!"
Латвийцы высказывают свое недоумение, еще бы!
Впрочем, латвийский магазин пошел на хитрости - постоянным своим клиентам они сделали скидку - 92 евро!
Плати, как говорится, и наслаждайся... А если это вода из-под крана?