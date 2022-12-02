​ В Латвии появилась ледниковая вода за 115 евро бутылка

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

2 декабря 2022, 21:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь латвийцы впали "в ступор" - в местном магазине появилась ледниковая вода, которая стоит 115 евро за бутылку...

Обычная стеклянная бутылка - 700 мл стоит 115 евро. Оказывается, это ледниковая вода с Северного полюса.

Понятно, что латвийцы просто обомлели:

"Это, что за платиновая вода? Кто ее покупает?"

"Климатический кризис уже наступил?"

"Так стоит бутылка отличного вина! Совсем обезумили!"

Латвийцы высказывают свое недоумение, еще бы!

Впрочем, латвийский магазин пошел на хитрости - постоянным своим клиентам они сделали скидку - 92 евро!

Плати, как говорится, и наслаждайся... А если это вода из-под крана?