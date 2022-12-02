Композитор Раймонд Паулс: Я знаю,что значит бежать в убежище посреди ночи

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2 декабря 2022, 20:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский композитор Раймонд Паулс обычно немногословен - "Я же пианист, и мое дело играть, а не рассуждать"... Маэстро долгое время не комментировал спецоперацию, но свое отношение к событиям высказал...

"Я родился в 1936 году... Я до сих пор помню ту войну... Я знаю, что значит бежать в убежище посреди ночи... Сколько мне было лет? Шесть-семь лет... Это ужасно. Я думаю, что некоторые люди не воспринимают это серьезно в наши дни, а это трагедия. Трагедия, когда разрушены города. Я думаю, что все это скоро закончится. Это не может так долго продолжаться. Думаю, что люди одумаются и начнут сами все регулировать... А регулировать могут те, у кого есть власть, есть армия. Я сегодня живу, здоровье мое позволяет выступать и я счастлив. Всегда много гастролировал по латвийским домам культуры - мне это нравилось. Там люди настоящие и я это чувствую. После концерта тетеньки приносят банку меда, вяленое мясо, всякие чаи - выносят на сцену... Искренне. И это высшая награда. В районах люди не притворяются - они настоящие".

В следующем году в Москве, как стало известно, состоится концерт, посвященный Раймонду Паулсу - "Концерты-посвящения - знак любви и уважения к композитору и его творчеству".

Как оказалось, сам Маэстро не знал об этом...