В Смоленской области сотрудница ювелирного магазина украла 900 000 рублей, сдавая украшения в ломбарды

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2 декабря 2022, 18:50

В Смоленский области сотрудники полиции задержали сотрудницу ювелирного магазина, которая сдавала украшения в различные ломбарды. Размер ущерба составил более 900 000 рублей.

С июня по ноябрь этого года 27-летняя местная жительница на рабочем месте снимала бирки с золотых украшений. Потом сдавала их в различные ломбарды. Вырученные деньги она потратила на собственные нужды. Свои действия женщина объяснила финансовыми трудностями.

Против местной жительницы возбуждено уголовное дело. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает официальный сайт МВД России.