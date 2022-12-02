Кто такие «люди-тени»: пришельцы, духи или плод больного воображения?

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2 декабря 2022, 17:59 Александр Крохмаль, Журналист

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В современном мире есть множество загадок, которые до сих пор не разгаданы. Чего стоит только одна шаровая молния, природа которой совершенно не поддаётся никакому изучению. Загадочные энергетические шары, неожиданно появляющиеся в пространстве, влияющие на электрику вокруг, и потом так же внезапно исчезающие. Шаровые молнии в своё время напугали достаточно людей, и до такой степени, что вокруг этого явления сложилась целая мифология. Но миф есть миф, и он никак не может причисляться к научным исследованиям. Примерно то же самое можно сказать и про загадочных «людей-теней».

Кто такие эти самые «люди-тени»? Учёные считают это явление обычным плодом человеческого воображения. Особенно часто эти «существа» возникают во время сонного паралича (ночных кошмаров, полусна) или совершенно случайно, посреди бела дня. В последнем случае, очевидцы в основном замечали их периферическим зрением. В городском фольклоре, разумеется, считается, что это призраки умерших или вовсе демонические сущности, представляющие опасность. Однако за всё время существования людей, ещё ни разу не было случая, когда человека убивала тень. Из рассказов очевидцев создаётся впечатление, что эти теневые «создания» просто-напросто избегают встречи с нашим видом. И снова мы возвращаемся к изначальному вопросу – кто они такие?

Если об этом заявляют люди, подвергавшиеся воздействию алкоголя или наркотиков, то сразу ясно, что им верить не стоит. Наркотическое опьянение провоцирует любые галлюцинации. Но тем не менее, «теней» замечали и те, кто не употреблял спиртного или запрещённых веществ. Есть даже случаи, когда о тенях рассказывали совершенно здоровые люди. Самое интересное, что загадочные «туманные» создания упоминаются во множестве мифов и легенд различных народов мира. Особенно популярны они в индейской мифологии. В начале 2000-х в США очень часто обсуждалась тематика «людей-теней». Проводились всевозможные интервью с индейскими вождями, которые рассказывали о загадочных сущностях. Только вот проверить, не находились те при лицезрении оных в состоянии опьянения, было невозможно.

В учёном сообществе предполагают, что эффект «людей-теней» связан с парейдолией. Это разновидность зрительных иллюзий, которая встречается, как у психически больных людей, так и у совершенно здоровых. Но чаще всего парейдолия возникает именно в результате психоза с помрачением сознания. Учёные не желают признавать доводы людей, здоровых психически, которые утверждают, что видели данных существ. Обычно такие разговоры заканчиваются советами посетить специалиста. А вот некоторые уфологи, напротив, относятся к этому весьма серьёзно. По мнению этих исследователей, таинственные «люди-тени» могут быть пришельцами с других миров, либо же вовсе представителями параллельных измерений. Но всё же уфологические доводы расцениваются в мире учёных, как просто предположения.

Иными словами, «люди-тени» - это неизученное и совершенно непонятное явление для человечества. Говорить стопроцентно о том, что это плод воображения – нельзя. Но так же невозможно и утверждать, что это явление реально существует, и связано с некими паранормальными силами. Именно поэтому «людей-теней» спокойно можно сравнивать с феноменом шаровой молнии. Это такая же загадка, пока недоступная человеческому разуму. Хотя, возможно, в будущем наука и дойдёт до стопроцентного изучения данных явлений.