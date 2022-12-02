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Путин поддержал создание центров реабилитации для раненых военных с соответствующей медицинской и психологической поддержкой

, 17:23

Путин поддержал создание центров реабилитации для раненых военных с соответствующей медицинской и психологической поддержкой
В. Путин, фото с сайта Кремля

Бывший боец батальона "Сомали", получивший инвалидность после минно-осколочного ранения в Донецкой Народной Республике в 2015 году, на встрече в пятницу с главой российского государства Владимиром Путиным предложил создать в ДНР центр для реабилитации пострадавших граждан.

Путин в формате видеоконференции провел встречу с инвалидами и представителями общественных организаций.

Президент РФ поддержал предложение пострадавшего бойца о создании многопрофильных центров реабилитации для раненых военнослужащих с медицинской и психологической поддержкой, а также помощью в дальнейшем трудоустройстве.

По словам Путина, реабилитация уже проводится, но, очевидно, она на первичной стадии находится. "Этого недостаточно. Нужно, чтобы она была разносторонней и включала все компоненты реабилитации - и связанные чисто со здоровьем, с соответствующим оборудованием, с работой психологов, с получением новых компетенций и трудоустройства", - цитирует ТАСС Путина.

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