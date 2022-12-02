В ДНР 70 украинских военных предстанут перед судом

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2 декабря 2022, 16:29 Источник: ТАСС

В Донецкой Народной Республике следователи завершили расследование дел о военных преступлениях в отношении порядка 70 украинских военных и боевиков признанной в России экстремистской организацией батальона "Азов".

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах информирует, что дела совершивших военные преступления против мирных граждан переданы в суды Донецка.

Источник отечественного агентства уточнил, что в числе обвиняемых - военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, "Азова" и других соединений Вооруженных формирований Украины. Пока их планируют судить на территории Донецка.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в республике содержатся более пяти тысяч украинских военнопленных, в том числе 2 439 военнослужащих, вышедших с территории завода "Азовсталь".