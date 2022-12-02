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МИД: «специальный трибунал» по действиям России в отношении Украины не будет иметь ничего общего с правосудием

, 16:55 Источник: РИА Новости

МИД: «специальный трибунал» по действиям России в отношении Украины не будет иметь ничего общего с правосудием
здание МИД РФ, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

«Специальный трибунал по преступлениям агрессии России» не будет иметь ничего общего с правосудием. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел. Такую информацию передают РИА Новости.

Европейская комиссия выступала с предложением создать суд по Украине, который бы существовал под эгидой ООН. В ведомстве назвали эту идею «откровенно политизированной инстанцией».

Ранее стало известно, что организация объединенных наций будет расследовать видеозапись с убийством российских военнопленных. 

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