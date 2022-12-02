Регина Тодоренко проиграла в суде против писательницы Дарины Мишиной

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2 декабря 2022, 14:17 Ксения Калуга Источник: compromat.ru

Телеведущая Регина Тодоренко проиграла суд против писательницы Дарины Мишиной. Ранее звезда проекта «Орёл и решка» обвинила девушку в клевете. Иск был направлен в августе этого года.

Напомним, что Тодоренко хотела написать книгу для детей и стала искать авторов для реализации этой идеи. На её предложение откликнулась начинающая писательница, студентка петербургского университета Дарина Мишина. По словам девушки, она на протяжении двух лет работала бесплатно, а договор с ней составлять отказывались. Спустя время с Мишиной прекратили сотрудничество, сказав, что нашли новых авторов. Девушку стали игнорировать. Тогда Дарина публично заявила, что Регина хочет присвоить её идеи, ведь она отдала все свои наработки агентам звезды.

Эту историю подхватили многие СМИ. Впервые новость появилась в «Комсомольской правде». В итоге телеведущая направила иски писательнице, журналистке и изданию. С каждого Регина потребовала по 2 млн рублей. При этом блогер заявила, что никого не заставляла работать бесплатно и потребовала удалить статью о конфликте.

Однако Останкинский районный суд отказал Регине в удовлетворении иска. Решение суда ещё не вступило в силу, у телеведущей есть ещё месяц, чтобы подать апелляционную жалобу.

При этом другой московский суд начал рассматривать иск к самой Тодоренко. Мишина решила бороться за свои права и потребовала от звезды 840 тысяч рублей за свою работу.