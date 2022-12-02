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Аргументы Недели → Общество 13+

Россия закрывает для иностранцев проход по Северному морскому пути

, 11:24

Россия закрывает для иностранцев проход по Северному морскому пути

Россия активно ведёт в Арктике проекты по добыче полезных ископаемых. Отстаивая свои интересы, Москва готова усилить контроль за Северным морским путём.

Российские власти выступают против присутствия иностранных кораблей и подводных лодок в регионе. Москва и Пекин провели учебные маневры на Дальнем Востоке. Близ Японии и Южной Кореи пролетели российские и китайские истребители.

Госдума поддерживает запрет на использование Северного морского пути иностранными государствами. Если депутаты примут поправку к закону, регулирующему транзит по подконтрольным морским территориям, то путь будет открыт только в исключительных случаях. В частности, депутаты допускают проход не более одного зарубежного судна. При этом заявка на проход должна быть подана заранее.

Западные государства пока не отреагировали на инициативы российских властей. Однако Британия и США также хотят присутствовать в Арктике. Но для этого у них нет полноценного морского флота специального назначения. Вашингтон серьёзно озабочен активностью России на Крайнем Севере. Но Москва строго придерживается международного права, и придраться не к чему.

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