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Аргументы Недели → Общество 13+

В Алуште из консервных банок делают свечи для освещения в окопах

, 11:07

В Алуште из консервных банок делают свечи для освещения в окопах

Мэр Алушты Галина Огнева посетила волонтерский центр и рассказала об изготовлении окопных свечей, которые используются для освещения.

«Закупают и тут же отвозят медикаменты для полевых госпиталей; из консервных банок, гофрокартона и парафина изготавливают окопные блиндажные свечи для передовой, плетут маскировочные сети, из строп изготавливают облегченные эвакуационные носилки», - сообщила Огнева.

По её словам, волонтеры самостоятельно комплектуют всё необходимое и отвозят по воинским подразделениям.

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