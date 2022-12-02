В Алуште из консервных банок делают свечи для освещения в окопах

Мэр Алушты Галина Огнева посетила волонтерский центр и рассказала об изготовлении окопных свечей, которые используются для освещения.
«Закупают и тут же отвозят медикаменты для полевых госпиталей; из консервных банок, гофрокартона и парафина изготавливают окопные блиндажные свечи для передовой, плетут маскировочные сети, из строп изготавливают облегченные эвакуационные носилки», - сообщила Огнева.
По её словам, волонтеры самостоятельно комплектуют всё необходимое и отвозят по воинским подразделениям.
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