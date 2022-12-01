США существенно увеличивают свой военный бюджет

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1 декабря 2022, 22:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В США конгрессмены планируют увеличение военного бюджета на дополнительные 45 млрд долларов. Об этом уже сообщили в издании Politico. Затраты на национальную оборону могут составить внушительную сумму – не менее 858 млрд. Аналитики утверждают, что для такого прироста военных расходов ключевым партиям США придётся достичь окончательного консенсуса. Ведь республиканцы планируют поменять ряд пунктов и добиться прекращения в вооружённых силах обязательной вакцинации.

Одной из тем обсуждений является вопрос, связанный с закупкой дронов из КНР. Согласно опять же источникам из Politico, в финальной версии бюджета нет планов прописывать запрет на покупку китайских беспилотников. И американцам придётся на своих ресурсах вести «гонку беспилотников» с властями Пекина. Переговоры ведутся также по другим темам и вопросам. Как уже упоминалось выше, республиканцы не желают в вооружённых силах страны вакцинации. По мнению сторонников экс-президента Трампа, ковидная пандемия уже давно прошла, и сохранять былые устои – просто не имеет смысла.