Что называют Зверствами в Конго, и как они связаны с королём Леопольдом II

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1 декабря 2022, 19:05 Александр Крохмаль, Журналист

В истории Африки существование Свободного Государство Конго навечно останется тёмным и не выводимым пятном. Историки до сих пор помнят о том, что тогда случилось на территории Конго, и к каким последствиям всё это привело. Во времена освоения европейцами Америки и других материков, многие страны строили планы по созданию колониальных империй.

Если Англии, Франции, Испании, Португалии и Голландии удалось превратиться в метрополию с множеством колоний, то другие государства в этом деле не преуспели. Например, Австрия так и не сумела покорить Индийский океан, а идея с Никобарской колонией быстро обратилась во прах. Но Бельгии в 19-м веке всё же удалось сформироваться в метрополию. Правда, это привело к небывалому ужасу на довольно крупном клочке африканской земли.

В начале правления Леопольда II, ещё в 1860-х, Бельгия строила планы по строительству собственной колониальной империи. Местный король, будучи очень жестоким человеком, решил воплотить свои мечты в явь на африканской территории. Благодаря многочисленным противоречиям между колониальными державами, Леопольду удалось завладеть обширными территориями. Это стоило ему немало финансовых средств, но ради достижения своих целей монарх был готов практически на всё. В 1885 году было основано образование, получившее наименование Свободного Государства Конго. Формально, оно было независимым, но на деле – полностью подчинялось Леопольду и его ставленникам. Таким образом, у Бельгии всё же получилось воплотить в реальность идею о создании метрополии.

Вся суть Свободного Государства заключалась в прибыли. Иными словами, Леопольд просто желал подзаработать, чтобы покрыть свои расходы и заодно, прослыть величайшим правителем в истории. Эгоцентризм и алчность сделали своё дело. Основав фактическую колонию, Леопольд превратился в жестокого тирана по отношению к местному населению. Именно по указанию короля, на территории Конго были созданы многочисленные компании, которые жестоко эксплуатировали африканцев. Все жители Конго были отнюдь не свободными. У них вообще не имелось никаких прав. Поэтому само название Свободного Государства – это не более, чем фикция. За любое отклонение от выполнения работ, задержку или невозможность в её продвижении полагались самые жестокие наказания, вплоть до казней.

Большая часть доходов Бельгия получалась от экспорта каучука. Несоблюдения квот на сбор каучука каралось смертью. Невероятный уровень насилия достиг своего апогея уже в конце 80х годов 19-го столетия. Бельгийскими компаниями создавались специальные отряды, которые захватывали рабов в окрестных деревнях. Бывало и так, что приходилось стравливать племя на племя, чтобы добыть ещё больше «трудящихся». За любое восстание следовали карательные акции. Массовые расстрелы в Свободном Государстве были обыденным явлением. Также пособники Леопольда просто обожали брать в заложники африканских вождей вместе с семьями. Многие местных содержали в тюрьмах, условия в которых были куда хуже, чем на плантациях. К темнокожим вообще не относились, как к представителям людского рода.

В европейской прессе старались обходить стороной события в Свободном Государстве. Все слухи о чудовищных преступлениях объяснялись отсутствием иного выхода. Либо же могли написать, что злодеяния творились самими африканцами. В то время был очень популярен миф об огромном количестве каннибалов, проживающих в Африке, что не соответствовало действительности. Тем не менее, правозащитники всё же заметили, что главными виновниками преступлений были совсем не темнокожие «бандиты». Не стоит забывать и про влияние голода и эпидемий. Из-за болезней погибали тысячи людей. Колонизаторы не предоставляли местным никаких медикаментов. Голод и болезни привели к масштабному падению рождаемости. А ещё, в 1890-х разразилась война между бельгийцами и арабами Занзибара. Свободное Государство начинало быстро вымирать.

Точные потери коренного населения науке неизвестны. Но учёные говорят о 15 миллионах жизней, погубленных колонизаторами. Леопольд II поплатился серьёзным падением репутации среди европейских монархов. Журналисты начали активно противодействовать зверствам в Конго, обвиняя короля публично в жестоких расправах. Особое внимание общественности привлёк доклад 1904 года британского дипломата Кейсмента. В том же году было создано Общество по проведению реформ в Конго, которое раскрыло глаза европейцев. В итоге, парламент Бельгии по инициативе социалистов вынудил Леопольда создать независимую комиссию, которая подтвердила все воды Кейсмента. Буквально перед кончиной король продал свои африканские владения бельгийскому государству. Позор и общественное порицание преследовали его до самого ухода в мир иной.