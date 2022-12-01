Латвия озадачена вопросом: следует ли украинцам идти до Москвы?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 декабря 2022, 18:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: globallookpress.com

Пропаганда о ходе спецоперации в Латвии знатная - "русские отступают по всем фронтам", "ВСУ - сильные духом победители". Говорю совершенно серьезно. И так уверовали многие латыши в это, что реально считают, что так оно и есть...

Намедни, в публичном пространстве Латвии состоялось интервью майора НВС Яниса Слайдиньша - как же я была удивлена, когда один латыш серьезно спросил - "Стоит ли украинцам идти до Москвы?"

Ничего в этом удивительного нет - так работает пропаганда в Латвии! Научились, видимо, у Йозефа Геббельса этой науке, а теперь передают ее из поколения в поколение.

Вопрос был задан, а майор НВС ответил:

"Я думаю, что сперва они должны освободить свою землю, что будет нелегкой задачей. Как показывают военные действия на Украине, победить можно не количеством, а качеством. Речь не идет сейчас о том, что для украинцев это легкая прогулка. Мы видим, как тяжело все происходит... Ситуация на центральной части фронта для военных сил Украины довольно критическая. Поэтому я считаю, что освобождение своих территорий для украинцев будет огромным достижением, а там, что будет происходить в середине России - дело самих русских. Хотя, мы все почувствуем, если у русских что-то начнется..."

Уже большое достижение, что майор НВС Латвии не кричит, закатив глаза, что украинцы уже на "подступах"... Я вполне серьезно. В конце 1944 года, когда Красная Армия уверенно продвигалась к Берлину, освобождая Европу, то в Латвии выпускалась газета "Тевия" (Отечество), которая печатала "успехи" солдат рейха - "Солдаты Германии уже вошли в Москву". Ничего не изменилось, спустя столько лет - пропаганда продолжает жить... Вот я и была удивлена комментариями г-на Слайдиньша. Видимо, совсем дела плохи на Украине - то Зеленский призывает сограждан искать убежище в других странах, а теперь и Латвии открыто намекает - нелегко приходится ВСУ, а о том, чтобы "сходить" до Москвы и думать опасно...

Так сколько же можно было врать?! Мы же знаем, что сила, конечно, в правде! А правда на стороне России!



