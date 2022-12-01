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1 декабря 2022, 18:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: visasam.ru

Совершенно неожиданно, но Латвия упростила пересечение границы с Россией и Беларусью - уведомление о перемещении акцизных товаров нужно будет заполнять только в тех случаях, когда физическое лицо пересекает границу чаще, чем раз в 30 дней.

Почему такое послабление?

Как поясняют представители с латвийской стороны, это сделано для того, чтобы добросовестные путешественники могли быстрее пересечь границу.

До сих пор при въезде в Латвию физическое лицо должно было заполнить много бумаг, указав точное количество акцизных товаров, независимо от частоты перемещения. Более того, освободили от уплаты таможенных пошлин на топливо, даже если физическое лицо пересекает границы хоть каждую неделю.

Чудны дела твои, Господи...