Латвия украсилась рождественскими елочками с нацистской символикой

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1 декабря 2022, 16:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Латвия начала готовиться к Рождеству, которое у католиков наступит 25 декабря - по городам развешаны гирлянды с огоньками и, конечно, украшены елки! Вот только зимние красавицы в этом году предстали перед взором латвийцев в необычном виде...

В латвийском городе Лиелварде установили в центральном парке елочку с... нацистской символикой. Однозначно! Более того, украсили огоньками, чтобы в ночи за версту было видать! И ничего - освобожденная Европа от диктата Гитлера в 1945 году, увы, молчит, пока одно из государств ЕС занимается прославлением нацизма. Более того, нацпатриоты Латвии убеждают, что "угункруст" - символика благополучия, движения, Солнца.

Просто умом можно тронуться, как националисты Латвии продвигают политику Третьего рейха.

Как восприняли латвийцы такую елочку?

Комментарии латвийского публициста Аллы Березовской: "Латвия украсилась елочками... Казалось бы, обычное явление, если бы на ней не красовался солярный символ "Угункруст" - "огненный крест", "крест грома". Латвийские СМИ не видят в этом ничего плохого - "Необычно, но традиционно".

Я не соглашусь с латвийским публицистом только в одном - традиционно и ожидаемо!

Самая обычная нацистская символика. Да и само название "есть устрашающее" и говорящее само за себя - гром, крест, огонь. Эту символику использовали не только фашисты, но и их последователи, например, организация "Перконкруст", которая еще в 50-х годах прошлого века состояла из сбежавших на Запад латышских легионеров СС и пособников Адольфа Гитлера. Сегодня эта организация обитает и в Латвии, совершенно официально.

Для меня было ожидаемо такое "украшение" - в последний год правящая коалиция, состоящая из радикальных националов, не выбирает выражения - "мы ждали Адольфа Гитлера, мы за него сражались, а те, кто воевал на стороне Красной Армии - "преступники". Да и продажа книги "Моя борьба" предводителя Третьего рейха - обычное дело в Латвии, а то, что поднять руку в стиле - "Хайль" - норма и поощряется... Да и сам главарь партии Нацблок Райвис Дзинтарс уж очень любит давать интервью или толкать речи на фоне нацистской символики.

Соскучились нацисты Латвии по таким символам - выросли детки и внуки пособников дяди Адольфа, и теперь отрываются.

Помню, как в одном интервью мне латвийский историк сказал: "Латышам ближе немцы, чем русские". Конечно, ближе с незапамятных времен - в батраках ходили у немецких баронов! История.

Я иногда задумываюсь, а что было бы если ход ВОВ был иным, не приведи Господь, конечно... Стала бы Латвия самостоятельным государством? Очень сомневаюсь, потому как глава нацистской Германии имел четкое мнение о странах Прибалтики - по уровню развития Эстония находится на первом месте, Латвия занимает второе, а на последнем - Литва. А как может страна с сомнительным уровнем развития быть "равной Третьему рейху"? Только как батраки, обслуга!

Но правящие националисты Латвии не хотят вспоминать прошлое - они пытаются убедить мир, что самодостаточны и авторитетны. Оно, конечно, сносить памятники тем, кто освободил мир от нацизма - "смелость" нужна, а еще мозги, чтобы подумать о последствиях. Видимо, нравится Нацблоку, что Латвию называют нацистским государством... Видимо, есть чем "гордиться"...

Вот только ответ держать придется... А что ответят? Впрочем, страна аграрная - мычать не разучились...