Латвия желает отключить электричество посольству России

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1 декабря 2022, 16:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: посольство РФ в Латвии

До какого еще маразма можно дойти в порыве ненависти - знает Латвия. Националисты страны решили, что неплохо бы отключить электричество посольству России в Латвии...

Но официально правительство это сделать не может - кабы чего не прилетело, а преподнести это как "воля" народа - завсегда!

Некий латвийский бизнес-консультант Юрис Улманис бросил клич - "Соберем подписи, представим в Сейм, отключат свет".

Подобные решения, если собрано более 10 000 подписей, может рассмотреть парламент Латвии и принять решение. Кстати, сам бизнес-консультант сейчас находится на Украине и возмущен тем, что Россия наносит удары по инфраструктурам. Вот такую "месть" придумал латыш.

Разумеется, г-н Улманис "забыл", как НАТО бомбило Сербию с инфраструктурой, и сколько тогда погибло детей, женщин, стариков...

Впрочем, националисты Латвии не стесняются и говорят - "Это не то... Это другое! "Интересно, а что "это другое"?

То, что Латвия сейчас заимела нового хозяина - США? Так, то не секрет! То, что верхушка латвийского рейха и чиха не сделает без разрешения Америки - факт! То, что озвучить позицию сильному соседу открыто не может - факт, а только пакостит из-за унитаза...

Очередной маразм ненависти и провокация. Как сказал мне российский коллега - "Когда-нибудь договорятся ваши нацисты!"