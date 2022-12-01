В Латвии разгорелся ЛГБТ-скандал

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 декабря 2022, 13:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь Латвия оказалась в центре скандала - местное ЛГБТ-сообщество возмутилось тем, что в кинотеатрах Латвии перед просмотром мультфильма "Странный мир"появилась надпись - "в данной картине содержится ЛГБТ тематика"... Такого латвийские представители сексуальных меньшинств стерпеть не смогли...

Почему же ЛГБТ-сообщество Латвии возмутились данной надписью?

Все просто - узрели в ней дискриминацию!

А надпись появилась после жалоб латвийцев, что их не предупредили о наличии в мультфильме сцен с тематикой ЛГБТ.

Руководство латвийского кинотеатра удалило надпись, но жалобы людей с традиционной сексуальной ориентацией вновь появились!

Ситуация, конечно, тупиковая...

"Реагируя на многочисленные возмущения по поводу увиденного в анимационном фильме "Странный мир", кинотеатр внес поправки в аннотации, добавив текст с предупреждением. Добавление текста не было направлено на то, чтобы задеть какую-то часть общества. Кинотеатр приносит свои извинения всем, кого оскорбили или дискриминировали данные действия", - такое заявление опубликовало руководство кинотеатра.

Получается, если табличку с надписью убрали, то ЛГБТ-сообщество больше не попадает под дискриминацию, а что тогда делать людям с традиционными взглядами? Видимо, терпеть! Зачем?

Латвия в последние годы придерживается девиза - "Свободу ЛГБТ!"

Мне это совершенно непонятно - кто же ущемляет это сообщество? Но больше всего возмущает иной факт - в стране конкретно идет дискриминация нацменьшинст, но это считается нормой! А вот табличка с предупреждением - дискриминация, простите, извращенцев! Удивительная толерантность!

Сегодня Латвия озабочена - стоит ли писать такие предупреждения? Не сомневаюсь, что этот вопрос дойдет до Сейма!

Впрочем, балтийское бюро "АН" уже позаботилось о комментариях...

Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: "Я думаю, что предупреждение должно быть! В кинотеатр приходят и дети - тем более смотреть мультфильмы. Я не понимаю, а что так вызвало возмущение представителей ЛГБТ? Просто надпись? Это смешно! Миллионы людей имеют традиционные отношения и их нужно игнорировать теперь?"

Латвия-страна, которая всегда поддерживала семейные ценности между мужчиной и женщиной, увы, сегодня должна "уважать" принципы и мнения ЛГБТ-сообществ, и быть к ним терпимыми! Жесть!