Во Вьетнаме стартовал конкурс красоты «Мисс туризм мира 2022», где Россию представляет известная модель - Юлия Павликова

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1 декабря 2022, 10:25

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Организаторы конкурса уже успели показать участницам некоторые достопримечательности и познакомить их с культурой Вьетнама. Участницы конкурса побывали на самом длинном стеклянном мосту в мире, который открыли весной текущего года. 632-метровый мост называется «Белый дракон». Конструкция выдерживает до 450 человек одновременно. Таким образом, прогуливающиеся по мосту туристы могут увидеть природные пейзажи прямо у себя под ногами.

Юлия приняла участие в приготовлении традиционного вьетнамского рисового пирога «бань чынг». Интересный факт «Во время войны вьетнамские партизаны не могли готовить еду, поскольку дым мог обнаружить их присутствие. Вьетнамские солдаты закапывали зеленые квадраты рисовых пирогов в ил на речном дне, где «в герметичной упаковке» они могли храниться несколько месяцев», - перессказала услышанное Павликова.

Одно из необычных мероприятий, организованных в рамках конкурса «Мисс туризм мира 2022» называлось фестиваль мытья волос White Thai. Местные верят, что обряд мятья волос в реке, проводимый раз в год, исцеляет от всех недугов.

К настоящему времени Вьетнам имеет 8 объектов наследия, признанных «ЮНЕСКО» объектами всемирного культурного и природного наследия. Храм Hùng Temple - является одним из них. При посещении этого храма Юлия удивила зрителей своим роскошным нарядом.

В честь Дня культурного наследия Вьетнама, на площади короля Динь Тиен Хоанга провинция Ниньбинь, Министерством культуры, спорта и туризма провела открытие Фестиваля Ниньбинь 2022 года на тему «Соединение наследий». На трибунах было порядка 10 000 зрителей. Вместе с участницами мирового конкурса «Мисс Туризм Мира», Юлия Павликова выступила на фестивале в национальных костюмах Вьетнама, а также презентовала свой национальный костюм.

Хотим отметить конкурс «Мисс Туризм Мира» основан в 1991 году в Лондоне, Великобритания. Является крупнейшим конкурсом красоты, способствующим продвижению туризма. В этом году в нем принимает участие 60 представительниц из разных стран мира. Проходит при содействии правительства Вьетнама.

В связи с высокими достижениями в сфере красоты и международного культурного обмена к участию в конкурсе «Мисс Туризм Мира» крымчанку Юлию Павликову официально делегировало Министерство Курортов и Туризма Республики Крым. Её кандидатуру поддержало руководство администрации г. Керчи, уроженкой которого является Юлия.

С 2016 года Юлия Павликова является организатором республиканского фестиваля «МИСС ТУРИЗМ КРЫМА», имеющего государственный торговый знак. Основатель модельного агентства «MFD» и модельной школы «Mega Photo Day». Обладатель международной премии «Golden Awards» за вклад в развитие и культурное воспитание молодежи. г.Бейрут,Ливан. Три раза представила Россию на международных конкурсах и во всех одержала победу: «World Next Top Model» Ливан, Бейрут; «Super Model Globe» Индия, Нью-Дели; «Lady Universe» Болгария, София. Обладает статусом Посла доброй воли в странах Европы и Азии. Включена в реестр рекордов России. Установила мировой рекорд. Финалистка конкурсов большой четверки - «Мисс Земля» на Филиппинах и «Miss Grand International» в Индонезии.