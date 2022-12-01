Зарплату бюджетникам по майским указам президента повышают лишь 10 регионов

Президент России Владимир Путин ещё в 2012 году подписал майские указы, согласно которым власти регионов должны были поднять зарплату бюджетникам до среднего уровня по субъекту.
Однако на деле всё оказалось гораздо сложнее. Если учесть, что средняя зарплата по стране составляет 61 тысячу рублей, то бюджетники получают не более 50 тысяч рублей в месяц. А зачастую и того меньше. Глава государства потребовал от региональных чиновников и профильных ведомств исправить ситуацию. Новая индексация оплаты труда работников бюджетной сферы произойдёт уже в начале следующего года.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что плановое увеличение зарплаты бюджетникам составит 8%, с учётом роста цен. Нуждающиеся регионы могут получить финансовую поддержку из федерального бюджета уже в январе 2023 года.
В этом году федеральный бюджет получил значительные доходы, что позволяет направить средства в регионы для повышения доходов. Путин отметил, что только 10 российских субъектов смогли выполнить майские указы по зарплатам бюджетникам. Они остаются в постоянном внимании чиновников. Из-за низкой оплаты труда в ряде сфер произошёл кадровый дефицит. Сотрудников не хватает в здравоохранении, образовании и социальной сфере.
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