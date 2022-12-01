Сегодня День воинской славы России — День победы русской эскадры у мыса Синоп

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1 декабря 2022, 09:03 Татьяна САВКИНА

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Сражение у мыса Синоп, произошедшее 30 ноября 1853 года, стало одним из самых крупных сражений Крымской войны. Оно так же вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов.

Черноморская эскадра под командованием Нахимова заблокировала в Синопской бухте (гавань на черноморском побережье Турции) турецкий флот под командованием Осман-паши. Бой длился 4 с половиной часа и закончился не просто победой, а полным разгромом вражеской эскадры.

В его ходе были уничтожены практически все турецкие корабли и береговые батареи. Только одному пароходу, которым командовал английский офицер Слейд, советник турецкого флота, удалось спастись.

Эскадра Нахимова не потеряла ни одного судна, потери в личном составе составили 37 убитых и 233 раненых, тогда как турки потеряли свыше 3 тысяч человек, а командующий турецкой эскадрой адмирал Осман-паша, два его командира корабля и 200 матросов попали в русский плен.

Победа русской эскадры в этом сражении стала возможной благодаря не только героизму и боевой подготовке русских моряков и офицеров, но и высокому флотоводческому мастерству адмирала Нахимова.

За победу при Синопе император Николай I наградил Павла Нахимова орденом Святого Георгия 2-й степени, написав в именном рескрипте: «Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новою победою, которая навсегда останется памятной в морской истории».

В годы Великой Отечественной войны были учреждены орден и медаль в честь Нахимова. Орден получали офицеры Военно-морского флота «за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены активные операции флота, нанесен врагу значительный урон и сохранены свои силы». Медалью награждались матросы и старшины за боевые заслуги.