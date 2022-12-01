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Аргументы Недели → Общество 13+

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом

, 08:52

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) уже несколько десятилетий является пандемией, несущей смертельную опасность для человечества.

Новая болезнь впервые была зарегистрирована Американским медицинским центром над контролем заболеваний 5 июня 1981 года. Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. И если вначале считалось, что ВИЧ - угроза для ограниченных групп населения (заболевание распространялось главным образом среди людей, принимающих инъекционные наркотики, а также занимающихся нетрадиционным сексом), то сейчас большинство заразившихся - взрослые активные люди, сторонники традиционных отношений. По статистическим данным, сегодня в мире около 38 миллионов человек имеют положительный статус ВИЧ.

Впервые День борьбы со СПИДом отмечался 1 декабря 1988 года. Тогда в ходе заседания Генассамблеи ООН министры здравоохранения приняли резолюцию, согласно которой все страны мира были призваны совместными усилиями бороться с глобальной проблемой Земли. Основные задачи - не только сдерживание распространения инфекции, обеспечение доступа к лекарственной терапии (с появлением специфических антиретровирусных препаратов заболевание из разряда смертельных перекочевало в контролируемые), но и борьба с дискриминацией ВИЧ-положительных людей и их семей. Распространение эпидемии способствовало нарастанию негативного настроения, враждебности к ВИЧ-инфицированным. Главная цель Всемирного дня против СПИДа - помочь каждому в вопросах профилактики, лечения и предохранения.

Одно из важнейших направлений - свободное, анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ. Так как заболевание развивается медленно и инфицированный долгое время не подозревает, что заражен, раннее тестирование с последующей корректировкой поведения и, конечно, лечением - первостепенное условие сдерживания опасной инфекции.

Россия занимает лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. В 2021 году этот показатель составил более 28%.

Данные о количестве инфицированных в России разнятся. Согласно официальным данным за 2021 год, это чуть более 850 тысяч больных с ВИЧ-инфекцией. По мнению экспертов, до 1,5 млн граждан в России инфицированы. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, по данным за 2021 год, составило почти 59 тысяч человек, что меньше на 2%, чем годом раньше.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией относятся: Иркутская, Челябинская, Свердловская области, Красноярский край, Оренбургская область, Пермский край, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Тюменская области, Алтайский край.

В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года.

Цель стратегии – предупреждение распространения ВИЧ на территории России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.

К Всемирному дню борьбы со СПИДом десятый год проводится Всероссийская информационно-просветительская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». На официальном сайте акции, по горячим телефонам Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора каждый желающий может задать интересующие вопросы.

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