Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом

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1 декабря 2022, 08:52 Татьяна САВКИНА

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) уже несколько десятилетий является пандемией, несущей смертельную опасность для человечества.

Новая болезнь впервые была зарегистрирована Американским медицинским центром над контролем заболеваний 5 июня 1981 года. Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. И если вначале считалось, что ВИЧ - угроза для ограниченных групп населения (заболевание распространялось главным образом среди людей, принимающих инъекционные наркотики, а также занимающихся нетрадиционным сексом), то сейчас большинство заразившихся - взрослые активные люди, сторонники традиционных отношений. По статистическим данным, сегодня в мире около 38 миллионов человек имеют положительный статус ВИЧ.

Впервые День борьбы со СПИДом отмечался 1 декабря 1988 года. Тогда в ходе заседания Генассамблеи ООН министры здравоохранения приняли резолюцию, согласно которой все страны мира были призваны совместными усилиями бороться с глобальной проблемой Земли. Основные задачи - не только сдерживание распространения инфекции, обеспечение доступа к лекарственной терапии (с появлением специфических антиретровирусных препаратов заболевание из разряда смертельных перекочевало в контролируемые), но и борьба с дискриминацией ВИЧ-положительных людей и их семей. Распространение эпидемии способствовало нарастанию негативного настроения, враждебности к ВИЧ-инфицированным. Главная цель Всемирного дня против СПИДа - помочь каждому в вопросах профилактики, лечения и предохранения.

Одно из важнейших направлений - свободное, анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ. Так как заболевание развивается медленно и инфицированный долгое время не подозревает, что заражен, раннее тестирование с последующей корректировкой поведения и, конечно, лечением - первостепенное условие сдерживания опасной инфекции.

Россия занимает лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. В 2021 году этот показатель составил более 28%.

Данные о количестве инфицированных в России разнятся. Согласно официальным данным за 2021 год, это чуть более 850 тысяч больных с ВИЧ-инфекцией. По мнению экспертов, до 1,5 млн граждан в России инфицированы. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, по данным за 2021 год, составило почти 59 тысяч человек, что меньше на 2%, чем годом раньше.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией относятся: Иркутская, Челябинская, Свердловская области, Красноярский край, Оренбургская область, Пермский край, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Тюменская области, Алтайский край.

В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года.

Цель стратегии – предупреждение распространения ВИЧ на территории России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.

К Всемирному дню борьбы со СПИДом десятый год проводится Всероссийская информационно-просветительская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». На официальном сайте акции, по горячим телефонам Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора каждый желающий может задать интересующие вопросы.