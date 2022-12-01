1 декабря - Всероссийский день хоккея

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2022, 08:47 Татьяна САВКИНА

Этот день является не просто спортивным праздником, а событием, которое объединяет любителей "игры настоящих мужчин" разных поколений.

До распада Советского Союза праздник отмечался 11 марта, так как именно в этот день сборная страны провела свой первый официальный международный матч, уверенно разгромив команду Норвегии со счетом 6:0.

В своем современном формате праздник появился в 2007 году по инициативе главы Федерации хоккея России, выдающегося голкипера непобедимой сборной СССР Владислава Третьяка. С тех пор этот спортивный праздник отмечается ежегодно. Этот день - дань уважения великому хоккейному прошлому и настоящему нашей страны.

Россия - наследница славного прошлого хоккея Советского Союза, чья сборная неоднократно подтверждала свой профессионализм результативной, слаженной командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Сборная СССР по хоккею – величайшая команда в истории этого вида спорта. Легендарная «Красная машина» за 39 лет своего существования приняла участие в 34 чемпионатах мира и девяти хоккейных турнирах Олимпиад и собрала рекордное количество титулов. 22 раза советские хоккеисты брали золото мировых форумов, 7 побед одержали на Играх.

На протяжении девяти лет подряд, с 1963 по 1971 годы сборная СССР становилась чемпионом мира. Такого не удавалось ни одной сборной мира.

Знаменитая "Суперсерия СССР-Канада" проходила в 1972-73 годах и состояла из 8 товарищеских матчей. Хотя итоговую победу со счётом 4/3 при одной ничье одержала всё же Канада, большинство встреч закончились с преимуществом в одну шайбу. Именно после этой суперсерии сборная по хоккею СССР получила у западных болельщиков прозвище – «Красная машина». Весь спортивный мир говорил и писал о советской хоккейной школе, а игра сборной сделала этот вид спорта всенародно любимым.

Десять наших соотечественников включены в зал славы НХЛ — Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «основатели».

Сейчас хоккей России – это и профессиональные клубы, национальная сборная, мужская и женская, следж-хоккей, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями, Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, любительская хоккейная лига (с 2014 года - "Ночная хоккейная лига"), которая объединяет более 200 команд из 150 различных городов России и соседних стран СНГ.

Организация Всероссийского Дня хоккея - еще один шаг сделать этот вид спорта еще более популярным среди населения и, главное, среди детей, увидеть перспективных молодых ребят, принести радость болельщикам и показать всем пришедшим на игру красоту нашего хоккея.