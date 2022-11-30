Минобороны отказалось освобождать учёных от мобилизации

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30 ноября 2022, 21:55 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Кошелев Илья / globallookpress.com

Как стало известно, Минобороны дало отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий освобождение от мобилизации кандидатов и докторов наук, работающих в НИИ и вузах. По словам зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, ведомство посчитало, что расширение указа президента РФ об отсрочке «нецелесообразно в целях гарантированного обеспечения мобилизационного развёртывания вооружённых сил». Никаких дополнительных разъяснений, при этом, никто не дал.



Между тем, решение Минобороны уже подверглось критике научных и общественных деятелей страны. Некоторые из них категорически не согласны с подобной стратегией. Например, сопредседатель независимого профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин назвал отрицательный отзыв ведомства «безобразием». По его мнению, отсрочку от мобилизации необходимо дать без исключения всем преподавателям, а не только обладателям учёных степеней. В Минобрнауки заявили, что вузы и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки от мобилизации для своих сотрудников».