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Российский турист с трудом получивший визу в Австралию передумал туда ехать из-за фразы на документе о привилегии посещения страны

, 21:23 Источник: ПолитЭксперт

Российский турист с трудом получивший визу в Австралию передумал туда ехать из-за фразы на документе о привилегии посещения страны
Флаг Австралии / Ilya Galakhov / https://www.globallookpress.com

Пройдя через волокиту бюрократии и с трудом получив визу в Австралию, турист из России передумал ехать в страну из-за напечатанной на документе фразы, что ее посещение является привилегией. Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт».

Согласно словам российского путешественника, австрийские власти запрашивают большое количество документов для получения визы. Он отметил, что для сдачи биометрических данных ему пришлось ехать в столицу Малайзии, добавив, что на все необходимые процедуры в общей сложности было потрачено около 300 долларов.

При этом, после получения по электронной почте заветной визы у российского туриста отпало желание посещать страну. Дело в том, что на документе было напечатано следующее: «Поездка в Австралию — это привилегия». Мужчина сообщил, что после этого ему расхотелось ехать, потому что считает такое выражение высокомерным.

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