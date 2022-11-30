В Мордовии осуждена менеджер компании по продаже окон и дверей, похитившая более 1,5 млн рублей

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30 ноября 2022, 18:28

Женщина работала менеджером компании по продаже окон и дверей и брала предоплату за товары.

Следствие сообщило, что потерпевшие передавали деньги в размере от 10 до 150 тысяч рублей. «При этом злоумышленница составляла фиктивные кассовые ордера, которые выдавала клиентам, однако по кассе организации денежные средства она не проводила, а похищала и тратила на личные нужды. Так и не дождавшись доставки товара, обманутые граждане обратились в полицию», - сообщает официальный сайт МВД России.

В итоге пострадал 21 житель Мордовии. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 560 тысяч рублей.

Свою вину в преступлениях женщина признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.