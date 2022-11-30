Вина «Фанагории» вошли в рейтинг Forbes

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30 ноября 2022, 17:47

В престижный винный рейтинг попали кубанские вина.

Эксперты Forbes включили 4 подукта «Фанагории» в рейтинг TOP100Wines. Всего в новом рейтинге журнала поучаствовали 68 производителей, представивших более 400 наименований вина. Отборочные дегустации проходили в пять этапов: 80 игристых вин, 138 белых, 162 красных, 45 розовых и 25 десертных\креплёных. В ходе финальных дегустаций эксперты оценили 204 напитка: 32 игристых, 46 белых, 9 розовых, 101 красное, 16 крепленых вин.

Генеральный директор «Фанагории» Петр Романишин по этому поводу отметил: «Мы очень рады получить подтверждение высокого качества наших вин, которые мы производим для российского потребителя, от ведущих экспертов страны. Уверены, что благодаря рейтингу TOP100Wines еще больше людей обратят внимание на достойные российские вина».

В прошлом году в Топ-100 от Forbes вошли три фанагорийских вина.