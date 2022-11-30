Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич: «Надо позволить Украине бить по России»

Уже нет сомнений, что Латвия пытается науськать страны НАТО, чтобы те сподобились разрешить Украине применить оружие для нанесения ракетных ударов по России. Об этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил в интервью в Бухаресте, где проходила встреча министров иностранных дел стран НАТО.
"Мы должны разрешить украинцам применять оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам, с которых запускаются эти операции", - заявил г-н Ринкевич.
Глава МИД Латвии с маниакальным упорством настаивает на том, чтобы разрешить Киеву использовать оружие по военным объектам РФ. Страны НАТО пока воздерживаются от поставок Украине ракет большей дальности, а вот глава МИД Латвии просто настаивает на усугублении военного конфликта. Видимо, г-н Ринкевич считает, что Россию не стоит бояться: "Союзники не должны бояться эскалации".
Меня интересует такой вопрос - чем же вызван призыв главы МИД Латвии к ужесточению конфликта? Есть несколько, на мой взгляд, вариантов - вековая ненависть к русским, синдром вседозволенности и указание "хозяина"... Посудите сами, Латвия сознательно, мое мнение, провоцирует Россию - сносит советские памятники, уничтожает мост "Дружба" на границе с Беларусью и Россией, устанавливает елки с нацистской символикой, публично объявляет - "те, кто участвовал в ВОВ на стороне Красной Армии - есть военные "преступники"... И все это происходит с огромными нарушениями юридических договоренностей - без "суда и следствия", потому как захотели так!
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Провокации в отношении русских идут постоянно в Латвии...
У меня другой назрел вопрос - что будут делать правящие нацпатриоты Латвии, если "Сармат" или "Хаски" приземлится аккурат на здание Сейма? Позвольте, но я выскажу свои предположения, потому как неплохо знаю менталитет титульных латышей, как они себя называют - весь Нацблок, во главе с главой МИД Латвии, наперегонки, теряя тапки и отталкивая друг друга локтями, забыв о демократии, понесется в аэропорт, чтобы, как говорит мой российский коллега, "сдриснуть" из страны, например, в Канаду, США... А почему бы и нет? Опыт имеется - после ВОВ многие латвийско-нацистские преступники бежали в страны Европы, США, Канаду... тех, кого не добили, спасаясь от праведного правосудия... А вот что остается простым латвийцам, которые не хотят обострения конфликта - националов из правительства просто не интересует, потому как главное - спасти свой зад! Но спасут ли? Пожалеют ли их, как в 1945 году?