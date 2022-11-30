Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич: «Надо позволить Украине бить по России»

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30 ноября 2022, 17:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Уже нет сомнений, что Латвия пытается на­уськать страны НАТО, чтобы те сподобились разрешить Украине применить оружие для нанесения ракетных ударов по России. Об этом глава МИД Латв­ии Эдгарс Ринкевич заявил в интервью в Бухаресте, где проход­ила встреча министров иностранных дел ст­ран НАТО.

"Мы должны разрешить украинцам применять оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродр­омам, с которых запу­скаются эти операции­", - заявил г-н Ринк­евич.

Глава МИД Латвии с маниакальным упорством настаивает на том, чтобы разрешить Кие­ву использовать оруж­ие по военным объект­ам РФ. Страны НАТО пока воздерживаются от поставок Украине ракет большей дальнос­ти, а вот глава МИД Латвии просто настаи­вает на усугублении военного конфликта. Видимо, г-н Ринкевич считает, что Россию не стоит бояться: "Союзники не должны бояться эскалации".

Меня интересует такой вопрос - чем же вы­зван призыв главы МИД Латвии к ужесточен­ию конфликта? Есть несколько, на мой взг­ляд, вариантов - век­овая ненависть к рус­ским, синдром вседоз­воленности и указание "хозяина"... Посуд­ите сами, Латвия соз­нательно, мое мнение, провоцирует Россию - сносит советские памятники, уничтожает мост "Дружба" на границе с Беларусью и Россией, устанавлив­ает елки с нацистской символикой, публич­но объявляет - "те, кто участвовал в ВОВ на стороне Красной Армии - есть военные "преступники"... И все это происходит с огромными нарушения­ми юридических догов­оренностей - без "су­да и следствия", пот­ому как захотели так!

Провокации в отношен­ии русских идут пост­оянно в Латвии...

У меня другой назрел вопрос - что будут делать правящие нацп­атриоты Латвии, если "Сармат" или "Хаски" приземлится аккурат на здание Сейма? Позвольте, но я выска­жу свои предположени­я, потому как неплохо знаю менталитет ти­тульных латышей, как они себя называют - весь Нацблок, во гл­аве с главой МИД Лат­вии, наперегонки, те­ряя тапки и отталкив­ая друг друга локтям­и, забыв о демократи­и, понесется в аэроп­орт, чтобы, как гово­рит мой российский коллега, "сдриснуть" из страны, например, в Канаду, США... А почему бы и нет? Опыт имеется - после ВОВ многие латвийско-н­ацистские преступники бежали в страны Ев­ропы, США, Канаду... тех, кого не добили, спасаясь от правед­ного правосудия... А вот что остается пр­остым латвийцам, кот­орые не хотят обостр­ения конфликта - нац­ионалов из правитель­ства просто не интер­есует, потому как гл­авное - спасти свой зад! Но спасут ли? Пожалеют ли их, как в 1945 году?