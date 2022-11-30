Латвия: получат ли украинские беженцы помощь в следующем году

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30 ноября 2022, 17:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня правительство Латвии озабочено тем, как помочь украинским беженцам в 2023 году - даже состоялось заседание Сейма по этому вопросы. Решили, что помощь нужна!

И выделили на это аж 215 миллионов евро! Цифра, понятное дело, приблизительная и рассчитана на 40 000 беженцев.

Стоит отметить, что летом число украинских беженцев было большим для Латвии - границу за сутки пересекало от 10000 до 12000 людей. Сегодня уже меньше - около 500 украинских беженцев.

Помощь - благое дело, но как и где будут размещать украинских беженцев? Например, если говорить о реабилитации, то даже подходящих помещений в Латвии нет, да и с чем останутся местные жители - будут ли им оплачивать медикаменты, проводить плановые операции?

"Важно понять министерству здравоохранения, что будет в 2023 году! Сохраним ли мы полную компенсацию оплачиваемых государством медикаментов? Будет ли продолжена реабилитация военных?" - заявил парламентский секретарь министерства здравоохранения Латвии Илмарт Дуритис.

Совершенно очевидно, что знать наверняка невозможно, но деньги уже "спланировали"...

"Мы можем предположить, что наплыв украинских беженцев будет. Стоит учесть, что это, в большинстве, женщины и дети. Я думаю, что, если учесть призыв г-на Зеленского о том, что украинцам стоит искать убежище, то приедут и к нам... Надо готовиться к сложным моментам... Сколько пребудет - никто не знает, но самоуправлениям, различным организациям стоит подумать заранее, как принять беженцев. Деньги выделены приблизительно, потому как рассчитать средства точно невозможно - люди уезжают... идут же массивные атаки на инфраструктуру украинских городов - стоит готовиться к худшему сценарию" - заявила балтийскому бюро "АН" депутат Сейма Рамона Петравича.

Похоже, следующий год для латвийцев пройдет под девизом - "помогай Украине"... так готовит правительство страны местное население к 2023 году...