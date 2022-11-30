Захарова: Австралия не использовала канал для разъяснения ситуации с кибератакой на Medibank

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что для прояснения ситуации с кибератакой на Medinank Австралия не использовала служебный канал. Информацию об этом передают РИА Новости.
Дипломат также заявила, что только «продвижением антироссийской повестки в информационном пространстве» можно объяснить обвинения страны на якобы совершенные атаки на страховую компанию.
Ранее Захарова высказалась о том, что НАТО не имеет заинтересованности в дипломатическом решении конфликта на Украине.