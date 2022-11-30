Захарова: Австралия не использовала канал для разъяснения ситуации с кибератакой на Medibank

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30 ноября 2022, 16:46 Источник: https://ria.ru/20221130/kiberataka-1835332285.html

Marijan Murat/dpa

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что для прояснения ситуации с кибератакой на Medinank Австралия не использовала служебный канал. Информацию об этом передают РИА Новости.

Дипломат также заявила, что только «продвижением антироссийской повестки в информационном пространстве» можно объяснить обвинения страны на якобы совершенные атаки на страховую компанию.

Ранее Захарова высказалась о том, что НАТО не имеет заинтересованности в дипломатическом решении конфликта на Украине.