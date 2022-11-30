В Госдуму внесен законопроект об уплате алиментов из выплат военнослужащим, захваченным в плен

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30 ноября 2022, 14:42 Источник: ТАСС

В Государственную думу РФ внесен законопроект о сохранении обязательств по уплате алиментов из денежного довольствия военнослужащего, захваченного в плен либо безвестно отсутствующего.

В пояснительной записке сенаторов, инициировавших законопроект, указано, что в настоящее время, согласно норме закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", за военным, захваченным в плен или в качестве заложника, интернированным в нейтральную страну либо безвестно отсутствующим, сохраняется денежное довольствие, оно выплачивается супруге или другим членам его семьи, проживавшим на момент возникновения указанных обстоятельств совместно с ним.

Парламентарии предложили расширить норму, дополнив состав получателей денег "иными членами семьи, которые ранее получали от военнослужащего алименты".