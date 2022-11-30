Бывший маньяк Закамска вышел из тюрьмы, но память о его преступлениях живёт до сих пор

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30 ноября 2022, 14:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Фото: globallookpress.com

В СМИ рассказали, как сейчас живёт вышедший из тюрьмы маньяк, который провёл за решёткой 23 года. Речь идёт о Михаиле Малышеве, людоеде и живодёре. На его счету двое зверски убитых и съеденных человека, а также многочисленные животные. Вернулся домой убийца ещё в конце октября, в свой родной спальный Закамск. В его отсутствие район был заметно облагорожен, появились новые магазины, дороги заасфальтировали. Только одно остаётся сейчас на уме у людей, живущих в Закамске – как же делить место с бывшим маньяком-психопатом? Ведь в народе говорят, что «бывших маньяков не бывает».



Как известно, адрес Малышева знают все, кто имел представление о его убийствах. И его жилище предпочитают обходить стороной. В соцсетях по поводу возвращения маньяка разгорелись настоящие дискуссии. Многие паникуют, опасаются, что убийца снова вернётся к преступлениям. Особенно всем страшно за детей. Очевидцы говорят, что сейчас Малышев выглядит как настоящий старик, хотя по возрасту ему ещё далековато до такого «звания». Утверждают также, что он еле ходит, хромает, и совсем не пользуется интернетом. Потому читать про то, что пишут о нём в соцсетях, он не может. Бывший людоед редко выходит на улицу, а если и выходит, то только тогда, когда вокруг никого нет. Видимо, понимает, насколько ужасна его репутация.



Про тюремные будни каннибала тоже есть сведения. Говорили, что Малышев почти ни с кем из арестантов не контактировал. Заключённые считали его психически больным и всячески сторонились. Тем не менее, он не хотел уходить из тюрьмы, так как там его всё устраивало. После освобождения маньяка поставили на профилактический учёт. На двери его квартиры висит табличка: «Охраняется полицией. Установлена сигнализация». Иными словами, если людоед, что и надумает, то правоохранители будут тут, как тут. Вот только некоторых людей это никак не успокаивает. Соседи Малышева называют экс-маньяка нелюдимым и социофобом. Утверждают, что он вряд ли осмелится к кому-то подойти. Максимум, что он делает – это покупает для себя дешёвые продукты, чтобы поесть.



Дом Малышева внесён в чёрный список для риэлторов. Сдать квартиру там теперь очень проблематично. Репутация маньяка всё же даёт свои плоды. Многие местные не завидуют его будущему, и считают, что он уже безнадёжен. Семьёй он никогда не обзаведётся, работу не найдёт из-за собственного прошлого, да и выглядит он на данный момент, как больной девяностолетний старец, близкий к уходу в мир иной.