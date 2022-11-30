В МЧС рассказали, как уберечь себя от травм на зимних горках

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30 ноября 2022, 14:05 Александр Крохмаль, Журналист

globallookpress.com

Порою бывает так, что на зимних горках можно не только получить удовольствие, но и сильно покалечиться. Ведь превратности судьбы порою приводят к непредвиденным последствиям. Но как говорится, «На Бога надейся, а сам – не плошай». Иными словами, техника предосторожности нужна везде, даже в случае с казалось бы невинными детскими развлечениями.

В МЧС рассказали, что нужно делать, дабы уберечь себя от травм во время катания на горках. Аналитики полностью согласны с данными правилами.

Пункт 1

Не перегружайте тюбинг. В характеристиках модели указан вес, который максимально допустим.

Пункт 2

На ватрушках можно кататься лишь с горок уклоном не более 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Никаких деревьев или мусора на самом склоне быть не должно, в противном случае – травма неизбежна.

Пункт 3

Ни в коем случае не стоит начинать спуск по неподготовленной трассе, предварительно не исследовав её. Никаких торчащих кустов, камней или ям там быть не должно. Также не стоит кататься на надувных санках по песку или щебню.

Пункт 4

Обязательно нужно обращать внимание на других катающихся. И необходимо убедиться, что перед вами никого нет, особенно детей.

Пункт 5

Кататься на ватрушке следует только сидя, про прыжки или другие движения нужно забыть.

Пункт 6

Забудьте про привязывание ватрушек к машинам. Это может привести к фатальному исходу. То, что показывают в Youtube – это очень опасные шалости, которые повторять нельзя.

Пункт 7

Нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения, когда идёшь кататься с горки.

Пункт 8

Не нужно накачивать тюбинг на холоде. При попадании в тепло воздух начнёт расширяться, и тогда камера просто лопнет. Внося тюбинг в тёплое помещение, нужно выпустить из него часть воздуха.