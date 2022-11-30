Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

В МЧС рассказали, как уберечь себя от травм на зимних горках

, 14:05 , Журналист

В МЧС рассказали, как уберечь себя от травм на зимних горках
globallookpress.com

Порою бывает так, что на зимних горках можно не только получить удовольствие, но и сильно покалечиться. Ведь превратности судьбы порою приводят к непредвиденным последствиям. Но как говорится, «На Бога надейся, а сам – не плошай». Иными словами, техника предосторожности нужна везде, даже в случае с казалось бы невинными детскими развлечениями.

В МЧС рассказали, что нужно делать, дабы уберечь себя от травм во время катания на горках. Аналитики полностью согласны с данными правилами.

Пункт 1

Не перегружайте тюбинг. В характеристиках модели указан вес, который максимально допустим.

Пункт 2

На ватрушках можно кататься лишь с горок уклоном не более 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Никаких деревьев или мусора на самом склоне быть не должно, в противном случае – травма неизбежна.

Пункт 3

Ни в коем случае не стоит начинать спуск по неподготовленной трассе, предварительно не исследовав её. Никаких торчащих кустов, камней или ям там быть не должно. Также не стоит кататься на надувных санках по песку или щебню.

Пункт 4

Обязательно нужно обращать внимание на других катающихся. И необходимо убедиться, что перед вами никого нет, особенно детей.

Пункт 5

Кататься на ватрушке следует только сидя, про прыжки или другие движения нужно забыть.

Пункт 6

Забудьте про привязывание ватрушек к машинам. Это может привести к фатальному исходу. То, что показывают в Youtube – это очень опасные шалости, которые повторять нельзя.

Пункт 7

Нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения, когда идёшь кататься с горки.

Пункт 8

Не нужно накачивать тюбинг на холоде. При попадании в тепло воздух начнёт расширяться, и тогда камера просто лопнет. Внося тюбинг в тёплое помещение, нужно выпустить из него часть воздуха.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика

Вице-премьер Украины Верещук: более 2500 жителей эвакуировано из Херсона и области по «добровольной эвакуации»

Более 2500 жителей из подконтрольных Киеву Херсона и ближайших населенных пунктов Херсонской области в рамках «добровольной эвакуации» эвакуировались в другие регионы Украины. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук в Telegram-канале. Она заявила, что эвакуация проходит по «отработанным маршрутам», из Херсона в Хмельницкий, Николаев, Одессу, из Кривого Рога во Львов. По словам Ирины Верещук, прибывающих на железнодорожном вокзале встречают представители властей, выдают по 2 тысячи гривен (примерно 54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (примерно 81 доллар США) на ребенка.